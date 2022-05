Gorillas licencie la moitié de ses employés

Qui ne connaît pas l'application Gorillas (v1.9.39, 102 Mo, iOS 12.0) tant cette dernière s'est affichée au travers de publicités dans notre pays ? Pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi, on parle d'un service de livraison de courses, qui a rencontré un certain succès en Europe.

Néanmoins, il semblerait que tout ne se passe pas comme sur des roulettes au sein de la compagnie, puisque nous venons d'apprendre que ces derniers viennent de licencier la moitié de ses employés de bureau...

Gorillas : que cache le licenciement de la moitié des employés ?

Est-ce à cause du chiffre d'affaires ou des retombées de la crise technologique ? Toujours est-il que, bien que l'application fait parler d'elle ces derniers mois, Gorillas vient d'annoncer le licenciement de la moitié de son effectif. Dans un communiqué de presse, l'entreprise a déclaré qu'elle se séparait d'environ 300 employés sur un "effectif global" de 600 personnes (sans compter les 10 000 livreurs et salariés dans les entrepôts).



Elle informe également un rafraichissement de sa stratégie pour se concentrer sur cinq marchés qui représentent 90 % de son chiffre d'affaires : le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas.



La raison de la décision de licenciement n'a pas été publiée, mais on imagine qu'entre la concurrence sur le marché, les frais d'entreposage ou encore la fin de la quarantaine ne jouent pas en faveur de Gorillas. Au cours du mois, l'application n'a été téléchargée que 320 000 fois...



