De nouveaux gestes à venir sur l'Apple Pencil 3 ?

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple pourrait ajouter la capacité de reconnaître des gestes tels que le balayage dans une future version de l'Apple Pencil. Le géant de la technologie s'est vu accorder un brevet (numéro 11 340 716) pour une "entrée basée sur le toucher pour un stylet".

L'histoire de l'Apple Pencil 2

L'Apple Pencil 2 a été présenté en octobre 2018 et commercialisé début novembre. Dans la demande de brevet d'aujourd'hui, une mise à jour d'un précédent document, certaines des caractéristiques d'Apple Pencil 2 sont abordées, comme un bord plat pour accueillir son nouveau format de chargement et, dans une certaine mesure, la fonction de double tapotement qui permet de basculer entre les outils.



Comme pour de nombreuses inventions, les ingénieurs d'Apple donnent un aperçu du dispositif en cours de développement. Si certaines fonctionnalités sont déjà sur la deuxième génération du stylet, d'autres seront probablement intégrées à l'Apple Pencil 3.



Dans le dépôt de brevet repéré par Apple World, Apple note qu'un stylet peut être utilisé pour fournir une information en entrée en touchant un panneau tactile d'un appareil électronique tel qu'un iPad. L'écran peut comprendre une surface sensible au toucher qui, en réponse à la détection d'un événement tactile, génère un signal qui peut être traité et utilisé par d'autres composants de la tablette. Apple souhaite que les utilisateurs puissent déplacer la pointe d'un Apple Pencil sur l'écran tactile selon un motif que le système traduit en un geste spécifique. Mieux, le stylet pourrait envoyer un geste réalisé sur lui-même comme un balayage ou une rotation pour déclencher d'autres actions.

Voici le résumé du brevet présenté par Apple :

Les dispositifs d'entrée tactiles, tels qu'un stylet, peuvent recevoir une entrée tactile d'un utilisateur. Les fonctions d'entrée peuvent être exécutées par un capteur, tel qu'un dispositif de détection capacitif. Un capteur tactile peut être intégré dans un stylet sous une forme à profil bas.



L'entrée tactile peut être reçue à l'emplacement naturel de la prise en main par l'utilisateur. En outre, le stylet peut distinguer efficacement les entrées tactiles d'un utilisateur et ne pas tenir compte des entrées tactiles soutenues qui sont fournies alors que l'utilisateur tient simplement le stylet à l'emplacement de préhension naturel.

Quelles nouveautés sur l'Apple Pencil 3 ?

Outre la reconnaissance des gestes, Apple a déposé divers brevets impliquant de nouvelles fonctionnalités pour un Apple Pencil depuis trois ans, telles que :

La capacité d'échantillonner des couleurs;

La capacité de fournir des sensations tactiles uniques ;

La prise en charge de l'iPhone et de l'Apple Watch ;

La prise en charge des Mac.

Pour avoir testé l'Apple Pencil 2 à la rédaction, on ne peut qu'être impatient à l'idée de découvrir la nouvelle génération, pourquoi pas avec l'iPad Pro 2022 ou l'iPad Pro 2023. L'Apple Pencil 2 coûte 129€.