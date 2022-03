Un iPad 10 de 11 pouces et la fin du petit iPad Pro en 2023 ?

L'iPad tout court, le modèle d'entrée de gamme d'Apple qui débute à 389 euros, devrait voir la taille de son écran augmenter sur les modèles qui sortiront l'année prochaine pour s'aligner sur l'iPad Pro et l'iPad Air, tous deux proposés en 11 pouces. Il s'agit donc de l'iPad 10 de 2023 qui pourrait venir percuter le plus petit des "Pro".

Un iPad plus grand pour le même prix

Pour la petite histoire, la taille de l'affichage de l'iPad d'entrée de gamme n'a que très peu évolué depuis son introduction en 2010. D'abord doté d'un écran de 9,7 pouces et d'une résolution de 1024×768 pixels, l'iPad a doublé sa densité dans sa troisième génération en 2012 avec résolution "Retina" de 2048×1536 pixels. Mais il a fallu attendre 2021 et l'iPad 9 pour voir la dalle s'étirer à 10,2 pouces et une résolution de 2160×1620 pixels.



Pour l'an prochain, Apple aurait prévu d'aller plus loin avec son iPad de base en passant à 11 pouces, histoire de rejoindre l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Air 5 qui partagent une résolution de 2360×1640 pixels et 3,8 millions de pixels. Apple contenterait les utilisateurs, mais aussi ses comptes puisqu'on imagine que les économies d'échelle ont déjà été considérées sur ce point. Apple devra dans tous les cas conserver le même tarif pour le client final.



Cette prédiction a été faite par Display Supply Chain Consultants (DSCC), qui a récemment prédit avec précision la taille des écrans de plusieurs produits Apple avant leur lancement. Dans son rapport trimestriel sur les livraisons et la technologie des écrans informatiques avancés, DSCC écrit que le fabricant de l'iPhone équipera son iPad d'entrée de gamme d'un écran "légèrement plus grand" en 2023.



Outre un confort d'utilisation au quotidien pour les clients, un iPad 10 de 11 pouces serait une bonne nouvelle pour les développeurs, car les créateurs d'applications auront un peu moins de tailles à gérer, bien qu'il faille toujours supporter les modèles précédents.

iPad Pro 11 2021 / iPad Air 5 2022 / iPad 9 2021

Et si Apple supprimait l'iPad Pro 11 pouces

Reste à savoir comment Apple va présenter toute sa gamme l'an prochain. Avec trois tablette de même taille, il paraît assez évident que l'iPad Pro 11 pouces soit évincé, d'autant qu'il n'offre plus grand intérêt face au récent iPad Air 5, le Face ID et la double caméra exceptée.



À la place, soit Apple ne conserve que l'iPad Pro 12,9 pouces miniLED, soit elle propose une taille encore plus grande, une version 14 ou 15 pouces que l'on a déjà évoquée. Vous seriez intéressé par un iPad Pro 15 pouces ?