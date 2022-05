Les nouvelles applications de la semaine : Social Fabric, Volum, Paste

Social Fabric (App, iPhone, v1.0, 23 Mo, iOS 12.0, Jordan Glyn-Williams)

Social Fabric est LA destination pour la synthèse de l'actualité financière. Sur Social Fabric, trouvez des idées, comprenez les tendances et devenez un investisseur plus averti grâce à un contenu d'actualité éclairant, intuitif et authentique.



Que vous soyez un novice ou un trader institutionnel, il y a quelque chose pour tout le monde sur Social Fabric. Vous trouverez une approche simple et intuitive pour vous informer sur les événements qui font bouger les marchés financiers en quelques minutes par jour.



Il vous suffit de regarder, de vous intéresser à ce qui vous plaît et d'ignorer ce qui ne vous plaît pas, et vous trouverez un flux raffiné de résumés courts qui vous correspondent.

