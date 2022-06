Kyty : un émulateur PS4/PS5 prometteur sur Windows

⏰ Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Le tout premier émulateur PS4/PS5 vient de débarquer sur GitHub. S'il n'est pas encore capable de faire tourner correctement les jeux, il permet d'avoir un premier aperçu. Faire tourner un titre AAA dans de bonnes conditions ne sera pas possible avant un bon bout de temps, peu importe le PC Windows que vous avez à la maison.

Les prémices de l'émulation PS4/PS5

Si trouver un émulateur PS3 est assez simple en 2022, c'est en revanche bien plus compliqué pour la PS4 et la PS5. Cependant, un développeur connu sous le nom de InoriRus vient récemment d'en proposer un.



Se prénommant Kyty, cet émulateur est capable d'émuler la PlayStation 4 mais également la dernière console de chez Sony, la PS5. La première version 0.1.0 est téléchargeable sur GitHub. On préfère vous prévenir d'avance, n'imaginez pas faire tourner les derniers HITs en 4K 60 FPS, ni même les jeux moins gourmands d'ailleurs.

© Kyty / Worms WMD

À vrai dire, même du côté de certains jeux PS4, il est impossible d'avoir une expérience correcte. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo ci-dessous, le jeu Worms WMD (PS4) a du mal à dépasser les 30 images par seconde alors que c'est loin d'être un jeu très gourmand en ressources.

Les graphismes pour la PS5 ne sont pas encore implémentés



Il est possible d'exécuter certains jeux simples pour la PS4.



Il se peut qu'il y ait des problèmes graphiques, des plantages, des gels et de faibles FPS. C'est OK pour le moment.



Fonctionnalités qui ne sont pas implémentées : Entrée/sortie audio

Vidéo MP4

Réseau

Multi-utilisateur Le chemin du dossier Savedata est codé en dur et ne peut pas être configuré. Les paramètres système (langue, format de date, etc.) sont également codés en dur.

Néanmoins, cette première expérience devrait permettre à l'avenir de réaliser de nouvelles choses. Voyez cela comme la première brique que l'on pose lorsque l'on construit une maison. InoriRus va à coup sûr travailler dessus dans les mois à venir et l'émulateur devrait s'améliorer au fil du temps. Et pourquoi pas en faire profiter la communauté Mac avec une version pour macOS optimisée pour les puces M1 ?