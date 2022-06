Nouveau sur Slack : la messagerie va vous aider à prononcer les prénoms de vos collègues

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Véritable messagerie star dans le milieu professionnel, Slack ne cesse de briller depuis son rachat par le groupe Salesforce en décembre 2020. Une nouveauté va bientôt débarquer, elle aura pour objectif de vous donner un coup de pouce dans la prononciation des prénoms et des noms de vos collègues.

Slack innove

Comme ses concurrents les plus populaires, Slack apporte régulièrement de nouvelles idées pour améliorer l'expérience de ses millions d'utilisateurs à travers le monde.

La dernière originalité en date a été aperçue sur les profils, l'endroit où vous pouvez voir le poste de votre collègue, s'il est actif en ce moment sur l'app, l'heure qu'il est chez lui...

Slack a ajouté une indication pour bien prononcer le prénom et le nom de famille de la personne avec qui vous communiquez.



Avec le télétravail, la présence dans les bureaux est quelquefois limitée dans la semaine, ce qui peut vous empêcher de faire la connaissance des petits nouveaux qui viennent de passer les récentes sessions de recrutement.

Quand un collègue intègre l’équipe, on peut (dans certains cas) mal prononcer son prénom ou nom, ce qui dégrade la première impression. Grâce à Slack, c'est terminé !

Slack a annoncé le déploiement progressif d'une petite aide pour prononcer à la perfection les prénoms et noms de tous vos collèges. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on constate qu'en dessous du poste, il y a désormais de l'orthographe phonétique.

Cette nouveauté ne se mettra pas en place toute seule, ce sera à l'utilisateur de prendre l'initiative de le faire quand il rejoindra pour la première fois le serveur Slack de l'entreprise. Évidemment, c'est aussi modifiable après !



The Verge qui révèle cette découverte explique également qu'il y a d'autres fonctionnalités qui arrivent de manière imminente :

Les nouvelles fonctionnalités comprennent la possibilité d'ajouter des guides de prononciation de noms (soit en enregistrant de l'audio, soit en ajoutant de l'orthographe phonétique) ; une nouvelle interface utilisateur contextuelle de carte utilisateur qui apparaît lorsque vous passez votre souris sur le nom de quelqu'un ; et des champs réorganisés dans les profils d'utilisateurs, qui ont maintenant été rationalisés en trois modules : Contact Info, Personnes (où vous vous trouvez dans l'organigramme de votre entreprise) et À propos de moi (personnalisable avec des choses comme les langues parlées, la date de début, etc.).

Slack est très actif en ce moment, il y a 3 mois, la célèbre messagerie instantanée a publié une nouvelle interface pour la version iPadOS de son application. Les utilisateurs peuvent à présent profiter d'une interface plus détaillée, plus complète et surtout plus agréable à utiliser !

