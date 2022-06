macOS Big Sur 11.6.7 est de sortie avec quelques correctifs

Oui, depuis lundi, il n'y en a que pour macOS Ventura , la prochaine mise à jour annuelle d'Apple pour ses Mac, mais on n'en oublie pas les versions précédentes. Si la plupart d'entre nous se trouve actuellement sur macOS Monterey , paru en octobre 2021, certains sont peut-être encore sur macOS Big Sur. SI c'est votre cas, sachez qu'Apple vient de mettre en ligne la version 11.6.7 . Une mise à jour mineure qui n'apporte bien évidemment rien de neuf hormis quelques correctifs. Selon la note d'information mise à disposition par la marque, des correctifs de sécurité ont été effectués et un bug touchant l'application Mail a été résolu.

