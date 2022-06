Tim Cook en interview vendredi soir dans l'émission Clique X sur Canal +

Alexandre Godard

Nouvelle interview exclusive à venir sur Canal+ dans l'émission Clique X. Demain soir, c'est le PDG d'Apple, Tim Cook, qui va s'adonner au jeu de l'interview et parler de nombreux sujets importants et tout ça, en clair.

L’art de la conversation avec le patron d’Apple

Bonne nouvelle pour les abonnés Canal+ (mais pas que) et les possesseurs d'appareils Apple. Demain soir, vendredi 10 juin 2022, Tim Cook va s'exprimer sur divers sujets autour d'Apple et de sa vie personnelle. L'occasion d'évoquer des points importants comme le succès de la pomme, sa réussite en tant que PDG de la marque, son coming-out ou encore l'importance de la confidentialité sur le web.

L'interview sera diffusée dès 20 h 35, en clair et en exclusivité sur Canal+ et MyCanal dans l'émission Clique X du génialissime Mouloud Achour. Le journaliste a d'ailleurs déclaré auprès de puremédias qu'il était fasciné par Tim Cook et ses valeurs humaines, sans oublier de préciser qu'il avait déjà échangé avec lui lors d'un dîner à Paris il y a trois ans.



Une interview qui s'annonce passionnante pour nous autres, les fans d'Apple et de technologie en général. Important de souligner une fois de plus que l'émission sera en clair et que par conséquence, tout le monde y aura accès, même les personnes qui ne sont pas abonnées à Canal+.