Xbox Games Showcase : Forza Motorsport, Redfall, Diablo 4, Overwatch 2, Minecraft Legends

⏰ Il y a 35 min

Alban Martin

Pour répondre à Sony, Microsoft se devait de présenter une tonne de jeux alléchants, bien que la saison 2022 soit déjà à oublier. À l'occasion de la conférence "Xbox & Bethesda Games Showcase", le géant américain a dévoilé les jeux des douze prochains mois à venir sur les consoles Xbox Series X/S, alors quelques bonnes surprises comme un projet avec le créateur de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, Forza Motorsport, Redfall, Overwatch 2, et plus encore comme Minecraft Legends. Et toutes les annonces seront disponibles le jour de leur sortie dans le Game Pass.

Les nouveautés Xbox à venir

Les jeux de Riot Games arrivent dans le Game Pass. Le service par abonnement le plus populaire de sa catégorie s'offre ainsi League of Legends, League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics et Valorant. Mieux, tout le contenu est débloqué (héros, cartes, bonus, et plus encore).

Surprise également, le studio Atlus porte trois de ses jeux de la franchise Persona dans le Game Pass ! On retrouvera ainsi Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal sur Xbox et dans le Game Pass à partir du 21 octobre 2022.

Aujourd’hui, nous avons également annoncé un partenariat entre Xbox Game Studios et Kojima Productions pour créer un jeu vidéo Xbox unique grâce à la puissance du Cloud. Hideo Kojima est l’un des artistes les plus innovants et créatifs de notre industrie, nous avons hâte de vous en dire plus sur le titre que nous allons créer ensemble.

L'une des stars de cet évènement était sans conteste Starfield. Une vidéo de 15 minutes de gameplay a permis de prendre la mesure d'un univers gigantesque, du gameplay et de la beauté du jeu.

Todd Howard nous a guidé dans Starfield, le RPG de nouvelle génération se déroulant dans les étoiles. La première nouvelle franchise de Bethesda en 25 ans vous permettra de créer le personnage de votre choix et d’explorer en jouissant d’une liberté sans précédent pour répondre à la plus grande question de l’humanité. Nous sommes en 2330. L’humanité s’est aventurée au-delà de notre système solaire, partant à la conquête de l’espace et s’installant sur de nouvelles planètes. Vous incarnez un·e mineur·e rejoignant Constellation, le dernier groupe d’explorateurs à la recherche d’artefacts rares dans toute la galaxie. Vous pourrez explorer les différents systèmes dans le jeu le plus grand et le plus ambitieux jamais développé par Bethesda Game Studios. Jusqu’où Starfield vous emmènera ?

Préparez-vous pour Redfall, le tout nouveau FPS jouable en coopération réalisé par l’équipe récompensée d’Arkane Austin. Redfall vous plonge dans un monde ouvert rempli de mystères, avec un casting de héros varié, des combats stratégiques qui mettront vos nerfs à l’épreuve, des environnements façonnés avec soin, un scénario riche vous transportant dans son univers, une grande diversité d’armes… et des vampires. Préparez-vous à repousser la menace dans Redfall, qui sortira en 2023 sur Xbox et PC.

Message à tous les héros ! Overwatch 2 sera disponible le 4 octobre en free-to-play. Rendez-vous le 16 juin sur la chaîne YouTube d’Overwatch pour en savoir plus sur ce qui vous attend. Et restez jusqu’à la fin pour voir la version longue du nouveau court-métrage d’animation The Wastelander, avec le nouveau Tank, Junker Queen.

La saison 7 de Sea of Thieves a été annoncée non sans panache, une nouveauté vous attend : le statut de Capitaine ! Vous pourrez nommer et personnaliser vos navires, sauvegarder votre équipement entre les sessions et plus encore. Attendez-vous à découvrir plusieurs fonctionnalités très attendues que l’équipe à hâte de proposer à celles et ceux qui naviguent sur la mer des voleurs.

Nous avons soulevé le capot pour vous montrer la nouvelle génération de Forza Motorsport, qui vous plongera dans le spectacle de la course automobile, comme vous ne l’avez jamais vu. Nous avons dévoilé un tout nouveau trailer en temps réel capturé sur Xbox Series X ainsi que les premières images de gameplay de Forza Motorsport.

Le titre a été conçu entièrement pour les Xbox Series X|S en misant tout sur la précision de la physique, la beauté des voitures et des tracés, l’évolution de l’heure de la journée, les dégâts avancés des véhicules et le ray tracing en temps réel participent à un véritable saut générationnel en termes d’immersion. Un concurrent très sérieux à Gran Turismo 7, mais qui n'arrivera qu'en 2023.

Quelle bonne idée ! Forza Horizon et Hot Wheels se retrouvent dans l’extension Forza Horizon 5: Hot Wheels. Elle sera disponible le 19 juillet sur les consoles Xbox, sur PC via Windows ou Steam, ainsi qu’en Cloud Gaming. L’extension vous laissera découvrir le magnifique Horizon Hot Wheels Park dans les nuages surplombant le Mexique. Vous pourrez remplir des missions pour débloquer des événements spéciaux et célébrer l’histoire de Hot Wheels dans une nouvelle campagne Horizon en cinq parties. C’est une première dans Forza, vous pourrez rejoindre vos amis pour jouer à l’intégralité de cette extension, depuis le début, en coopération.

Nous sommes ravis d’élargir encore le garage de Forza Horizon 5 avec 10 véhicules inédits incroyables, dont quatre Hot Wheels à échelle humaine

Pentiment se déroule au XVIème siècle et vous y incarnerez Andreas Maler, un artiste itinérant, pendant une période de grande agitation sociale. Alors qu’il termine son chef-d’œuvre, Andreas se retrouve malgré lui impliqué dans une série de meurtres s’étalant sur 25 ans. Pour découvrir la vérité, vous devrez mener l’enquête auprès des habitants et prendre vos propres décisions, dont les conséquences auront un impact sur la ville pour les années à venir.



Réalisé par Josh Sawyer, le Design Director du studio, le titre prend vie grâce à une équipe talentueuse, qui s’est inspirée des enluminures, des gravures sur bois et de l’Histoire. Pentiment est prévu pour novembre 2022.

Encore une fois, A Plague Tale: Requiem promet un voyage bouleversant dans un monde brutal à couper le souffle. Vous allez comprendre ce qu’il en coûte de sauver ceux que vous aimez au cours d’une lutte désespérée pour survivre. Le jeu d'Asobo, mélange entre aventure et action, sortira cette année sur PC, Xbox Series, Xbox Game Pass, et un peu plus tard sur PlayStation.

Pour ses 40 ans, Flight Simulator aura droite à une nouvelle flotte d’avions de légende fans une mise à jour complètement gratuite pour ceux possédant le jeu ou y jouant via le Xbox Game Pass. Il s’agira à la fois d’un hommage au passé de la série, mais aussi d’une manière de vous présenter des types d’appareils inédits et très attendus, dont les hélicoptères et les planeurs. Vous pourrez aussi découvrir le célèbre Spirit of St. Louis, un Airbus A310 fidèle à la réalité et plus encore.



Vous pouvez le retrouver gratuitement dès aujourd’hui dans le magasin en ligne du jeu, que vous le possédiez ou que vous y jouiez via le Xbox Game Pass. Pour plus d’informations, consultez notre article.

La suite du chasseur de dinosaures arrive !

Le scénario principal d’Ark 2 conte l’histoire d’un père et de sa fille Meeka, jouée par Auli’i Cravalho, faisant face à la trahison et aux promesse brisées, mais qui pourront toujours compter sur la force des liens du sang. Bien sûr, il s’agit également d’une histoire d’incroyables dinosaures géants. Mais vos propres histoires seront plus importantes encore, comme dans tout bon jeu de survie en ligne se déroulant dans un monde persistant, les survivants d’Ark 2 créeront leur voie dans le jeu, en rassemblant une tribu, en se faisant de nouveaux amis et en essayant de bâtir leur civilisation avec l’aide des créatures.

Créé par Justin Roiland (Rick and Morty), High on life est un FPS ambitieux et prometteur.

Vous venez de sortir du lycée, vous n’avez pas de travail et encore moins d’ambition, bref, vous n’avez rien pour vous, jusqu’à ce qu’un cartel extraterrestre désireux d’utiliser l’humanité comme une drogue envahisse la Terre. Vous allez devoir faire équipe avec des armes parlantes charismatiques pour devenir le chasseur de primes intergalactique le plus mortel que le cosmos n’ait jamais connu. Voyagez pour découvrir une grande variété de biomes tout autour du cosmos, affrontez le terrible Garmantuous et son gang de voyous, amassez du butin, rencontrez des personnages uniques et plus encore dans la dernière aventure comique en date de Justin Roiland !

Tournant dans la saga Minecraft, Mojang Studios a dévoilé Minecraft Legends, un tout nouveau jeu d’action stratégique développé en partenariat avec Blackbird Interactive, qui sortira en 2023. Minecraft Legends reprend l’univers de Minecraft mais dans un jeu de batailles pour défendre l’Overworld.

Diablo IV sortira en 2023 et sera disponible sur Xbox One X|S, Xbox Series X|S, et PC Windows (quid du Mac ?). Le titre sera compatible cross-play et cross-progression, sur toutes les plateformes. Sur Xbox, vous pourrez jouer en coopération locale à deux. La nouvelle génération de l’Action RPG qui a défini un genre vous laissera faire vos propres choix lors d’une aventure unique. Chaque centimètre de Sanctuaire a été pensé pour le combat. La vidéo de gameplay frappe fort avec une vue globale qui met l'eau à la bouche :

Ereban: Shadow Legacy est à la fois un jeu de plateforme et d’infiltration rempli d’action dans lequel vous incarnez Ayana, dernière descendante d’une race oubliée depuis longtemps. En utilisant l’agilité d’Ayana, ses pouvoirs mystiques et ses gadgets de pointe, vous pourrez éviter intelligemment vos adversaires ou au contraire écraser sans pitié quiconque se dressera sur votre chemin, pour découvrir la vérité dans un monde mourant où la moralité n’est faite que de nuances de gris.

Une pépite "indé" assez saisissante. Découvrez un monde corrompu rempli d’organisations secrètes, de rituels interdits et de meurtres de sang-froid dans le metroidvania conçu à la main The Last Case of Benedict Fox. Pénétrez dans la conscience des victimes pour explorer leurs souvenirs en quête d’indices. Menez la dernière enquête de Benedict Fox, un détective autoproclamé lié à son compagnon démoniaque.

Une collaboration entre les producteurs de Team NINJA, Fumihiko Yasuda (Nioh) et Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) arrive sur Xbox.



Wo Long: Fallen Dynasty suit l’histoire dramatique et remplie d’action d’un soldat sans nom appartenant à une milice se battant pour sa survie dans une version dark fantasy de la Dynastie Han, où les démons ont envahi les Trois Royaumes. Vous devrez combattre des créatures mortelles et des soldats ennemis en maniant le sabre comme dans les arts martiaux chinois pour tenter d’inverser la tendance et de réveiller le pouvoir qui sommeille en vous. Wo Long: Fallen Dynasty sortira début 2023.

Grounded se prépare à quitter sa version « preview » en septembre pour la sortie de sa version 1.0. Découvrez comment les adolescents sont arrivés dans le jardin et faites connaissance avec le savant fou derrière leur mésaventure dans la campagne jouable, en solo comme en coopération avec des amis ! Cette version ouvrira aussi une toute nouvelle partie du monde de Grounded : le jardin supérieur. Une aventure magique.

Issu de l’imagination de Jeppe Carlsen, le designer de LIMBO et INSIDE, COCOON vous entraîne dans une aventure dans les mondes se situant à l’intérieur des mondes. Maîtrisez le saut de mondes en mondes pour lever le voile sur un mystère cosmique.

Le premier titre d’INTERIOR/NIGHT est un récit sans compromis traitant de la famille, de la résilience et du sacrifice, qui sortira sur Xbox Series X|S, PC Windows et Steam, et qui sera disponible dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass le 19 juillet.

Dans As Dusk Falls, vous aurez entre les mains les vies d’êtres humains loin d’être parfaits mais auxquels l’on peut s’identifier, ce qui vous poussera à faire preuve d’empathie quant à leurs problèmes et leurs envies.

Cette histoire cinématographique prend vie grâce à la performance de ses actrices et acteurs, qui apparaissent à l’écran dans un style artistique magnifique. Tout ceci crée une expérience unique proche du roman graphique interactif, avec des choix osés comme une partie fixe de l'environnement.

Un autre jeu action-RPG signé cette fois du studio A44 Games a épaté la galerie avec ses vastes champs de bataille et son arsenal fourni. Dans Flintlock, vous rejoignez Nor et Enki, son mystérieux compagnon, dans cette aventure RPG en monde ouvert et embarquez pour un périple où vengeance, poudre et magie cohabitent lors du baroud d’honneur de l’humanité.

Nouvelle extension pour Fallout 76. Nommée The Pitt, elle semble réservée aux fans à partir de septembre prochain.