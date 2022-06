Soldes Fnac : des réductions jusqu'à -70%, c'est le moment de se faire plaisir !

Comme chaque début d'été, c'est l'occasion de retrouver en France de bonnes affaires à travers les Soldes. Si Amazon ne participe pas à cette grande opération, d'autres géants du shopping en ligne n'hésitent pas une seule seconde à proposer une tonne de promotions intéressantes, c'est le cas de la Fnac qui nous impressionne avec ces bons plans exceptionnels !

Les meilleures promotions à retrouver

Vous cherchez une nouvelle station de recharge sans fil, de nouvelles ampoules connectées, un ordinateur portable, des écouteurs sans fil... Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. La Fnac nous propose aujourd'hui de nombreuses réductions sur des produits parfois très populaires.

On vous a fait une liste des meilleures remises à retrouver et à saisir d'urgence. Évidemment, tous les bons plans que vous voyez ci-dessous se terminent en fonction de l'épuisement des stocks.

Les bons plans entre -20% et -30%

PC Portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro : Écran tactile de 16 pouces, AMD Ryzen 5, un SSD de 512 Go et 16 Go de RAM.

- Disponible à 999,99€ au lieu de 1299,99€ (-23%)

- Disponible à 179,99€ au lieu de 249,99€ (-28%)

- Disponible à 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

- Disponible à 79,99€ au lieu de 100,19€ (-20%)

- Disponible à 999€ au lieu de 1299€ (-22%)

- Disponible à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Les bons plans entre -30% et -40%

Ampoule connectée LED LIFX Mini Day & Dusk : connexion via Wi-Fi, compatible avec Google Assistant/Siri/Cortana et 800 lumens

- Disponible à 19,99€ au lieu de 29,99€ (-34%)

- Disponible à 159,99€ au lieu de 229,99€ (30%)

- Disponible à 449,99€ au lieu de 649,99€ (-31%)

- Disponible à 29,99€ au lieu de 45,99€ (-35%)

- Disponible à 899,99€ au lieu de 1399,99€ (-36%)

- Disponible à 19,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Les bons plans entre -40% et -70%

Casque circum-aural sans fil Bose SoundLink II : autonomie de 15 heures, technologies TriPort et Active EQ, matériaux résistants aux chocs et charge rapide 15 minutes = 2 heures

- Disponible à 129,99€ au lieu de 229,99€ (-43%)

- Disponible à 299,99€ au lieu de 549,99€ (-50%)

- Disponible à 49,99€ au lieu de 99,99€ (-50%)

- Disponible à 39,99€ au lieu de 89,99€ (-56%)

- Disponible à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

La Fnac propose également d'autres réductions à des prix défiant toute concurrence. Profitez-en vite, c'est bientôt terminé !

À noter que si vous n'êtes pas adhérant, certaines commandes peuvent vous occasionner des frais de livraison.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.