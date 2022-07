Tim Cook invité cette semaine au "camp d'été pour milliardaires"

Tim Cook est souvent présenté comme l'un des rares patrons à ne "pas avoir la grosse tête" et qui reste connecté avec la vie réelle, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est au sommet d'une entreprise de la taille d'Apple et qu'on détient plusieurs milliards de dollars sur son compte bancaire. Toutefois, cela n'empêche pas le CEO d'Apple de fréquenter aussi des milliardaires dans des conférences très privées.

Tim Cook invité à la station balnéaire de Sun Valley

Selon Deadline, le directeur général d'Apple, Tim Cook, figure sur la liste des invités de la conférence Sun Valley de cette année, qui débutera mercredi dans la station balnéaire de Sun Valley, dans l'État de l'Idaho. Cette conférence, souvent appelée "camp d'été pour milliardaires", donne aux riches patrons de l'informatique et des médias l'occasion de négocier des accords pendant qu'ils se divertissent sur des activités comme le golf et le rafting.



Tim Cook a déjà assisté à ce genre de conférence privée où les invités sont minutieusement sélectionnés. En général, le CEO d'Apple est toujours convié avec le responsable des services, Eddy Cue. Cependant, la présence de ce dernier n'a pas été confirmée pour l'édition 2022.

La conférence offre à Apple l'occasion de conclure des partenariats avec les médias pour des services tels qu'Apple TV+, Apple Arcade ou Apple Music.

Tim Cook et Eddy Cue conférence Sun Valley 2016

La conférence, qui est organisée par la banque d'investissement Allen & Company, a donné lieu à de grandes transactions dans le secteur des médias, comme le rachat d'ABC par Disney en 1995 et l'achat du Washington Post par Jeff Bezos en 2013. Cette année, l'événement se déroulera du 5 au 9 juillet et les discussions privées commenceront le 6 juillet.



Elon Musk, Mark Zuckerberg, le PDG d'Amazon, Andy Jasky, et le PDG de Google, Sundar Pichai, figurent parmi les autres PDG de l'informatique très en vue qui ont été invités cette année.