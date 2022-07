MacBook Air M2 : Apple a ajouté des autocollants à la couleur du Mac

Les YouTubers ainsi que plusieurs médias américains ont reçu en début de semaine les nouveaux MacBook Air, les dernières générations de la gamme qui incluent la fameuse puce M2 et des performances qui en ont impressionné plus d'un pendant les tests. Alors que tous les tests sont déjà en ligne, on remarque qu'Apple a encore eu le sens du détail sur les autocollants fourni dans le packaging et sur les accessoires !

Des autocollants aux couleurs des MacBook Air M2

Lors du déballage sur sa chaîne YouTube, iJustine a relevé une petite attention surprenante de la part d'Apple dans le packaging du MacBook Air M2. En effet, on remarque dans tous les déballages des YouTubers un point en commun, Apple fournit :

Des autocollants à la couleur du MacBook que vous avez choisi lors de la commande

que vous avez choisi lors de la commande Le câble de charge MagSafe avec un câble tressé de la même couleur que votre MacBook

Ainsi, les autocollants "lumière stellaire" et "minuit" sont devenus deux nouvelles variantes que les collectionneurs peuvent désormais ajouter. Bien sûr, rien de révolutionnaire, mais comme on dit souvent, ce sont les petites subtilités qui font la différence.

On savait qu'Apple avait le sens du détail, mais on n’avait jamais vu la firme de Cupertino allez aussi loin, puisque l'entreprise n'avait jamais pris le temps de proposer des autocollants en fonction de la couleur du produit, c'est une première.



Voici ci-dessous le câble de charge pour les MacBook Air M2. On remarque une fausse note au niveau de l'embout USB-C qui s'insère sur l'adaptateur secteur, Apple n'a pas ajouté la même couleur que le câble tressé. Cela peut s'expliquer par le fait que l'adaptateur secteur est complètement blanc, Apple a probablement souhaité conserver le même code couleur.

Via