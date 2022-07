L'Union Européenne aurait de nouvelles preuves contre Apple et son monopole

L'Union Européenne serait en possession de nouvelles preuves contre Apple et son App Store. Jugé anti-concurrentiel, il ne fait plus de doute qu'il ne plaît à personne hormis Apple lui-même. Les prochains mois s'annoncent tendus.

Le dossier contre Apple est de plus en plus chargé

Selon Reuters, qui indique être en contact avec une personne proche du dossier, les régulateurs antitrust de l'Union Européenne sont sur le point de renforcer une enquête visant Apple grâce à de nouvelles preuves trouvées récemment.



Cette enquête, déclenchée par Spotify, vise comme toujours le système de paiement d'Apple, jugé bien trop fermé. En ce qui concerne les applications de streaming musical, le numéro un dans le domaine reproche à la pomme de fausser la concurrence en ne permettant pas aux consommateurs de passer par un paiement alternatif, autrement dit un système de paiement en dehors de l'App Store.



Dernièrement, les instances de l'UE ont procédé à une nouvelle déclaration dite d'objections (fiche d'accusation), ce qui sous-entendrait que de nouveaux éléments sont en sa possession. La Commission devrait par la suite envoyer une lettre à Apple pour l'informer des modifications et des ajouts.



Si ce genre d'histoire peut prendre des années à se régler, n'oublions pas que l'adoption très récente des lois DMA et DSA par l'Europe devrait faire grandement avancer les choses sur ce sujet. On a hâte de voir comment Apple va s'y prendre dès 2023 sur notre territoire. Espérons que ce ne soit pas les clients qui soient une fois de plus les plus impactés.