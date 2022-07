Un accessoire pas cher pour ajouter un port MagSafe à un Mac

Après les MacBook Pro 2021, le nouveau MacBook Air M2 est officiellement arrivé avec un certain nombre de changements et d'améliorations, y compris le nouveau design et l'ajout du port MagSafe pour la recharge que l’on a vu l’an passé. Cependant, le MacBook Air M1 reste le meilleur choix pour de nombreuses personnes grâce à un tarif bien plus contenu et des performances très proches. Heureusement, il existe même un moyen de lui apporter la charge de type MagSafe...

Voici comment ajouter un port MagSafe à un Mac

Depuis 2016, Apple ne propose plus de port magnétique MagSafe sur ses ordinateurs, un changement que l'on n'a toujours pas compris. En effet, la suppression du MagSafe a certainement fait chuter bon nombre de MacBook, alors que le port MagSafe se détachait tout seul quand quelqu'un se prenait votre câble d'alimentation dans les pieds.



Heureusement désormais, MagSafe est de retour non seulement sur les MacBook Pro de 14 et 16 pouces de 2021, mais aussi sur le nouveau MacBook Air M2. Ce sont les MacBook les plus chers et les plus modernes vendus par Apple aujourd'hui, et les MacBook Air M1 et MacBook Pro 13 pouces M2, plus abordables, utilisent toujours exclusivement l'USB-C pour la recharge.



Si vous utilisez toujours un modèle de MacBook doté exclusivement de ports USB-C pour la recharge et la connectivité, il existe toutefois des accessoires qui peuvent ajouter la recharge de type MagSafe à votre Mac. En fait, ces accessoires fonctionnent avec tous les appareils USB-C, y compris l'iPad. Vous pouvez donc avec une prise MagSafe sur un iPad mini, iPad Pro ou iPad Air, et même un Android.

Alors que Griffin était la marque la plus en vogue à un moment avec son accessoire, nous avons comparé les différents accessoires disponibles à date et celui de Sunshot possède le meilleur rapport qualité / prix. Pour 25,99 euros, vous avez un port MagSafe compatible avec les dernières normes USB-C. Il est notamment certifié Power Delivery (PD), compatible avec la recharge 100 Watts et permet le transfert de données jusqu'à 10 Gbps.

L'adaptateur magnétique USB C est une conception de charge et de transmission de données portable, sûre et à haute vitesse. L'adaptateur magnétique détachable s'adapte facilement aux appareils et le câble s'enclenche simplement.



Si vous désirez améliorer l'expérience de recharge sur votre "ancien" MacBook Air ou MacBook Pro, alors foncez sur le dongle Sunshot à 25,99 euros.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.