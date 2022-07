Apple Store en ligne : Apple annonce des promotions inédites en Chine

Les ventes de produits Apple rencontreraient-elles un petit coup de mou en Chine ? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure, car les promotions sur l'Apple Store en ligne sont extrêmement rares. Découvrez ce que réserve Apple pour les clients chinois dès la fin de semaine ! On espère la même surprise en France...

Apple a décidé de faire plaisir aux consommateurs chinois, l'entreprise organise sur son site internet une "offre spéciale rafraîchissante" visant à brader les prix de plusieurs de ses produits. En effet, les clients vont pouvoir obtenir des réductions exceptionnelles sur plusieurs produits populaires, on pense notamment à :

Quelques règles seront à respecter pour cette offre spéciale. Tout d'abord, tous les modes de paiement ne seront pas éligibles, on imagine qu'Apple va avantager son système Apple Pay.

Les clients auront également une limitation de 2 achats par catégorie de produits, voici ce que déclare l'Apple Store chinois :

Une seule commande doit être payée avec l'une des méthodes susmentionnées, et aucune autre méthode de paiement ne peut être utilisée en même temps. Chaque client est limité à 2 pièces par catégorie de produits (l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods sont trois catégories différentes), et les produits qui dépassent cette limite ne sont plus éligibles à des remises immédiates (par exemple : chaque client ne peut en acheter que 2 à un prix réduit) un iPhone éligible, quel que soit le modèle).