Amazon Drive fermera ses portes au dernier trimestre de 2023

Depuis que Jeff Bezos n'est plus le PDG d'Amazon, beaucoup de choses ont changé dans la stratégie du groupe. Nous avons eu le droit récemment à une mauvaise surprise avec l'augmentation tarifaire de l'abonnement Amazon Prime et désormais Amazon annonce l'arrêt d'un service. L'entreprise a indiqué la fermeture d'Amazon Drive courant la fin de l'année 2023, un coup dur pour les utilisateurs qui étaient nombreux à profiter de ce service de stockage en ligne qui figurait parmi les meilleurs !

Amazon Drive deviendra indisponible dans un peu plus d'un an

Disponible sur le web, iOS et Android, Amazon Drive est un service permettant de stocker dans le cloud vos photos, vidéos, musiques, films, documents... à un prix mensuel dérisoire !

En effet, l'avantage d'Amazon Drive, c'était beaucoup de stockage pour tarif mensuel très bas, les utilisateurs pouvaient profiter de :

100 Go pour 1,99€/mois

1 To pour 9,99€/mois

2 To pour 19,99€/mois

Amazon Drive proposait également des tarifs annuels avec des montants tout aussi compétitifs : 100 Go à 19,99€/an, 1 To à 99,99€/an, 2 To à 199,99€/an et 30 To à 299,70€/an. Autant dire qu'à ce prix-là, les utilisateurs étaient nombreux à soulager le disque dur de leur ordinateur en stockant en masse leurs fichiers volumineux sur Amazon Drive.

Quel avenir pour les fidèles du service ?

Amazon a planifié la disparition de son service, dès le 31 octobre 2022, l'application sera supprimée de l'App Store et du Google Play Store, cependant, l'app sera toujours utilisable pour ceux qui l'ont téléchargé avant cette date limite.

Dès le 31 janvier 2023, les utilisateurs auront un message d'erreur quand ils voudront uploader un nouveau fichier sur leur espace de stockage dédié, en réalité, Amazon désactivera la fonctionnalité à partir de cette date.



Dernier point de la "mise à mort" d'Amazon Drive, c'est le 31 décembre 2023, le service deviendra à partir de cette journée complètement inaccessible aux États-Unis et dans le reste du monde. L'entreprise estime que d'ici là, les utilisateurs auront eu le temps de prendre leur disposition.

Que ce passe-t-il pour les contenus envoyés sur le cloud ?

Les utilisateurs vont recevoir d'ici le 31 décembre 2023 un tas de mail pour les informer qu'il est nécessaire de sortir leurs fichiers hébergés sur Amazon Drive. L'objectif est bien évidemment de prévenir pour éviter des suppressions de documents importants.

Amazon proposera aux utilisateurs d'envoyer les images et vidéos vers son service Amazon Photos, cependant les autres fichiers eux ne pourront pas être inclus dans ce transfert.

Les utilisateurs auront alors deux choix : récupérer les fichiers puis les mettre sur un disque dur externe, sur leur ordinateur, ou tout simplement de les envoyer vers un autre service de stockage en ligne. Dropbox en profitera probablement pour attirer une masse de fidèles d'Amazon Drive !



Le groupe a expliqué que la fermeture d'Amazon Drive s'inscrivait dans une nouvelle stratégie qui consistait à avantager Amazon Photos face à la concurrence. Ce serait, selon le géant américain, l'unique raison de l'arrêt d'Amazon Drive.



