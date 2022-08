Apple s'offre un campus de 270 000 m² à San Diego en échange de 445 millions de dollars

Le créateur de l'iPhone serait enfin passé à l'action en s'offrant un immense campus du côté de San Diego, en Californie. En achetant ce bien pour 445 millions de dollars, Apple a pour objectif de prospérer encore un peu plus sur le plan logiciel et matériel.

Apple x San Diego

Au fil des années, Apple grandit et prend de plus en plus de place. Tellement de place que le géant américain vient visiblement de s'offrir un nouveau terrain de jeu du côté de San Diego. Anciennement propriété de HP, ce gigantesque campus de près de 270 000 m² devrait offrir la place nécessaire à la pomme pour continuer à se développer dans l'ingénierie logicielle et matérielle.



L'emplacement n'a pas été choisi au hasard car c'est une région dans lequel Apple souhaitait depuis fort longtemps s'installer. Toujours bon à savoir, de nombreux bureaux de Qualcomm se situent à seulement 30 kilomètres de cet emplacement.

Université à San Diego en Californie

Connu sous le nom de Rancho Vista Corporate Center, ce campus aura coûté la modique somme de 445 millions de dollars à la firme de Cupertino, soit presque un demi-milliard de dollars. Auparavant, Apple avait souvent loué des bureaux dans ce coin mais n'avait en revanche jamais acheté une propriété rien qu'à lui.



Selon les bruits de couloir, Apple aurait prévu de créer plus de 5 000 nouveaux emplois du côté de San Diego d'ici 2026. L'objectif de base était plutôt de 1200 mais cette nouvelle acquisition semble avoir fait gonfler les chiffres.



