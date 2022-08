Rapport : la livraison en 1 jour ouvré d'Amazon est une catastrophe pour l'environnement

Il y a peu de temps, Amazon a dévoilé son objectif de neutralité carbone, l'entreprise veut suivre le même chemin qu'Apple et réduire considérablement ses émissions aux États-Unis et à l'international. Si les engagements sont là, la réalité sur le terrain semble bien différente, selon un rapport, Amazon pourrait figurer dans le classement des entreprises les plus polluantes en 2021.

Une augmentation des émissions de 40% comparé à 2019

Il fut un temps où les grandes entreprises n'accordaient aucune importance à la protection de l'environnement, cependant aujourd'hui face au réchauffement climatique, les groupes comme Amazon prennent enfin leur responsabilité. L'objectif du géant du shopping en ligne est d'atteindre la neutralité carbone en 2040, ce qui ne semble pas être simple si on en croit un récent rapport annuel sur le développement durable.



Au cours de la deuxième année de pandémie, Amazon a vu ses ventes en ligne exploser, ce qui a provoqué une accélération considérable de la construction des entrepôts, du transport aérien ainsi que des livraisons aux particuliers. Plus de 71,54 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone ont été libérées dans l'atmosphère en raison des activités de l'entreprise. Ce chiffre est similaire à 1,5 fois ce que le gouvernement des États-Unis a rejeté dans l'atmosphère en 2019.

Cela vous paraît énorme ?

On va vous avouer quelque chose... Ce n'est pas complet.

En effet, Amazon ne nous dit pas tout, les 71,54 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone ne concernent que les émissions liées aux entrepôts et au réseau logistique de l'entreprise. De plus, Amazon ne compte que les émissions de carbone pour les produits de sa propre marque, autrement dit seulement 1% des ventes totales sont prises en compte dans le bilan des émissions carbone.



En réalité, Amazon n'est pas tenu de dévoiler l'émission des produits provenant des vendeurs tiers, malgré qu'ils soient expédiés par Amazon. Chaque partenaire doit effectuer sa propre comptabilité des émissions de carbone de manière indépendante.



Sans surprise, ce bilan carbone incomplet d'Amazon inquiète énormément les experts en environnement, beaucoup affirment que les livraisons en 1 jour ouvré ou parfois le soir même sont un désastre pour la planète, car cela amplifie le trafic aérien et la circulation des camionnettes pour les livraisons chez les particuliers.

Selon une déclaration d'un porte-parole de l'entreprise, Amazon détermine ses émissions de niveau 3, c'est-à-dire les émissions générées par la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, en suivant les conseils de la norme Corporate Accounting and Reporting Standard du Greenhouse Gas Protocol. La porte-parole n'a pas abordé directement la question de l'écart entre les rapports, mais elle a indiqué que l'entreprise suit minutieusement les directives.



