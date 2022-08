Les Apple Store ont un nouvel outil de diagnostic pour les iPhone qui redémarrent tout seuls

Ce qui est formidable avec les rumeurs, c'est qu'il est inutile de travailler en Apple Store pour savoir quels sont les nouvelles procédures et les nouveaux outils qui débarquent dans les boutiques. Un récent rapport de MacRumors indique que les techniciens en Apple Store et dans les centres de services agréés ont désormais un nouvel outil pour diagnostiquer les iPhone qui subissent des redémarrages intempestifs.

Une nouvelle approche pour cette panne

Depuis 2 semaines, les Apple Store et les centres de services agréés ont accès à un nouvel outil appelé "Stabilité du système". Le principe de cet outil consiste à mieux comprendre pourquoi un iPhone redémarre et qu'est-ce qui provoque l'interruption brutale de fonctionnement. Pour cela, l'outil se rend au journal d'analyse de l'appareil, l'endroit où sont stockés tous les rapports qui mentionnent des erreurs de système.



Apple demande aux professionnels de poursuivre une réparation matérielle si le diagnostic révèle que des redémarrages inattendus se sont produits. L'entreprise incite également les techniciens à envoyer les clients vers un nouvel article d'assistance contenant des recommandations de dépannage matériel et logiciel si le diagnostic est concluant.

L'avantage de ce nouvel outil, c'est essentiellement pour fournir plus de rapidité au diagnostic, car aujourd'hui, quand vous apportez un iPhone qui redémarre tout seul à un Apple Store, le technicien va évaluer plusieurs possibilités et prendre peut-être du temps à identifier le problème exact qui cause le redémarrage de votre iPhone. En passant par l'outil, le technicien a immédiatement la raison des redémarrages et peut vous procurer une solution plus rapide.