TSMC ralentit le calendrier de production des puces A17 Bionic à cause d'Intel

Selon les informations du cabinet d'études taïwanais TrendForce, TSMC, le fournisseur de puces d'Apple, aurait revu à la baisse ses projets de production de puces 3nm l'année prochaine après qu'Intel ait reporté une commande importante. Apple resterait le seul gros client pour le lancement de cette nouvelle finesse de gravure.

Apple impacté par une décision d'Intel

Intel aurait prévu d'externaliser la production de son chipset tGPU Meteor Lake à TSMC, avec une production de masse prévue pour la seconde moitié de 2022, avant d'être reportée à début 2023 en raison de problèmes de conception et de vérification. Aujourd'hui, le fondeur américain aurait décalé la production de masse à la fin de l'année 2023, annulant la capacité de production de puces 3nm qu'elle avait réservée auprès de TSMC pour la majeure partie de l'année prochaine.

En conséquence, TSMC a apparemment été "grandement affectée" par cette décision, l'obligeant à ralentir son expansion de la production de puces nouvelle génération pour s'assurer que la capacité de production "n'est pas excessivement inactive, ce qui entraîne une pression massive d'amortissement des coûts."



Apple serait le principal client de la production de masse initiale de puces 3nm de TSMC. Selon le rapport, la firme de Cupertino est devenue, de facto, la seule grande entreprise parmi la première vague de clients de la production de puces nouvelle génération, avec des commandes prévues entre la seconde moitié de 2022 et le début de 2023. Les prochaines puces 3nm d'Apple comprendraient les nouvelles puces de la série M2 (Pro / Max / Ultra) et la puce A17 Bionic des iPhone 15.



Il n'est pas clair si les perturbations chez TSMC causées par Intel auront un impact sur le volume ou le calendrier de production des puces 3nm d'Apple. La première puce 3nm d'Apple attendue serait sous la forme du M2 Pro, qui fera ses débuts dans le MacBook Pro 14 pouces, le MacBook Pro 16 pouces et un modèle Mac mini haut de gamme d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Affaire à suivre !