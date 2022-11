La production des puces Apple par TSMC est sur le point d'arriver aux États-Unis

Depuis toujours, TSMC produit les puces des produits Apple dans des pays où on retrouve de faibles charges patronales, sans surprise, cela permet de faire de gigantesques économies comparées à une production dans un pays européen par exemple. Cependant, la stratégie va évoluer... TSMC est actuellement sur le point d'ouvrir une usine de production de puces en Arizona. Apple sera bien l'un des clients de cette nouvelle infrastructure américaine.

Les processeurs Apple Silicon vont devenir "made in USA"

C'était l'un des rêves de Donald Trump, inciter des géants comme TSMC à privilégier une production américaine plutôt que taïwanaise ou chinoise. Ce but qu'avait le 45e Président des États-Unis est sur le point de se réaliser... Selon un récent article de Bloomberg, Apple commencera à obtenir une partie de ses processeurs Apple Silicon d'une future usine TSMC qui est actuellement en cours de construction en Arizona.



Lors d'une réunion qui a eu lieu à l'Apple Park, Tim Cook a discuté avec plusieurs ingénieurs du groupe qui travaillent quotidiennement sur les puces de demain dans les appareils Apple. Selon les propos du CEO, l'achat de puces "made in USA" débuterait dès 2024, ce serait une première dans l'histoire d'Apple, car les partenaires de l'entreprise ont toujours fabriqué les puces dans des usines situées en Asie !

Voici ce que Tim Cook a déclaré dans la réunion :

Nous avons déjà pris la décision de nous approvisionner dans une usine en Arizona, et cette usine en Arizona démarre en 2024, donc nous avons environ deux ans devant nous, peut-être un peu moins. En Europe, je suis sûr que nous nous approvisionnerons également au fur et à mesure que les plans deviendront plus évidents.

Cette mesure est prise alors qu'Apple persévère à diversifier sa chaîne d'approvisionnement mondiale. En ce qui concerne la dépendance actuelle à l'égard de Taïwan pour les puces, Tim Cook a déclaré :

Malgré ce que vous pouvez ressentir et penser, 60 % provenant de n'importe où n'est probablement pas une position stratégique.

Si TSMC s'installe en Arizona, c'est essentiellement parce que l'administration de Joe Biden a apporté une continuité au projet qu'avait commencé Donald Trump quand il était au pouvoir, celui d'inciter les géants des semi-conducteurs à venir sur le sol américain et à investir dans de nouvelles usines et chaînes de production. L'objectif est de créer du Made in USA et donc par la même occasion de réduire le taux du chômage en Arizona qui est en forte hausse depuis le début de la pandémie.

On imagine tout de même que pour convaincre TSMC de venir aux États-Unis, le gouvernement a dû promettre de multiples aides financières pour la construction de l'usine ainsi que les salaires qui suivront.



Le rapport mentionne aussi que TSMC va poursuivre sa production en Chine, une nouvelle usine devrait également ouvrir ses portes en 2024. Elle privilégiera pour ses débuts la production des puces en 5 nm et grâce à ses nombreuses chaînes, elle pourra produire jusqu'à 20 000 puces par mois. De quoi apporter du renfort dans les commandes d'Apple et des autres clients de TSMC.