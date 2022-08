La nouvelle manette Gamevice Flex supporte les coques d'iPhone

Le premier produit Gamevice est apparu sous la forme d'une étrange tablette de jeu hybride en 2014. Plus intéressant, la première manette Gamevice pour iOS ne supportait que l'iPad mini et a été lancée en 2015, avec des versions pour l'iPhone et des modèles d'iPad plus grands un peu plus tard la même année. Dans l'ensemble, la ligne de contrôleurs Gamevice a été l'une des rare à se connecter directement au port Lightning d'un appareil plutôt que par Bluetooth, et il semble qu'elle soit devenue une option populaire au fil des ans pour ceux qui voulaient un contrôleur pour leur appareil iOS rapide et stable. Bien sûr, une manette qui prend en charge un appareil de cette manière pourrait devenir problématique si la taille ou la forme d'un nouveau modèle ne correspond plus aux dimensions de la manette, ou si vous préférez utiliser une coque sur votre appareil. Ce sont des problèmes que Gamevice espère résoudre avec sa Gamevice Flex annoncée dans la nuit.

Voici la Gamevice Flex

De nos jours, avec le prix des iPhone, rares sont les utilisateurs qui se passent d'une bonne coque pour assurer la longévité de leur appareil. Cependant, le fait de devoir enlever et remettre une coque juste pour utiliser quelque chose comme une manette de jeu peut être suffisamment gênant pour couper toute envie de jouer.

La Gamevice Flex pour iPhone offre une transition transparente de la console au mobile. Utilisez le kit d'adaptateur Flex pour créer un ajustement personnalisé pour votre téléphone avec l'étui. Les gâchettes à effet Hall et les joysticks de taille normale vous permettront de transférer facilement vos compétences de console sur votre téléphone portable. L'ergonomie améliorée vous permettra de jouer plus longtemps, confortablement, où que vous soyez. Utilisez votre casque existant pour le brancher sur la prise audio de 3,5 mm afin de bénéficier d'un son sans latence et de compléter votre expérience de jeu sur console en fonction de votre style de vie.



Diffusez en continu et jouez à des titres à succès comme Fortnite et bien plus encore avec les principaux services de jeux en nuage, notamment Xbox Game Pass Ultimate, Stadia, GeForce NOW et Amazon Luna. Jouez aux derniers jeux mobiles natifs d'Apple Arcade et de l'App Store, notamment Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Minecraft et bien d'autres.

L'objectif du Gamevice Flex est donc clair, contenter tout le monde.. Si vous êtes un habitué des coques et que vous ne voulez pas vous embêter à placer votre appareil dans une manette, voici certainement LA solution. Il existe des versions pour iOS et Android et vous pouvez les précommander dès aujourd'hui sur le site de Gamevice. La version Android USB-C est vendue au prix de 99,95 $ et sera livrée en octobre, tandis que la version iOS coûtera 109,95 $, sans doute parce qu'elle doit être certifiée MFi, et sera livrée en septembre. Nous sommes impatients d'essayer la nouvelle Gamevice Flex !



Enfin, voici la vidéo de présentation, pour vous donner un avant-goût :