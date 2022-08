Samsung lance l'Odyssey Ark, un écran gaming de 55 pouces avec 165 Hz

S'il y a bien un marché où Samsung est mondialement reconnu et où l'entreprise ne cesse d'innover, c'est le marché des écrans pour PC. Depuis longtemps, le géant sud-coréen propose des écrans pour les gamers avec des caractéristiques et des tailles complètement hallucinantes. Le dernier en date va vous surprendre !

Découvrez L'Odyssey Ark

Samsung a lancé aujourd'hui l'écran Odyssey Ark, l'entreprise le présente comme le premier écran incurvé 4K de 55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour offrir des performances exceptionnelles pour vos sessions de jeux. Cet écran s'était fait remarquer lors de la conférence CES 2022, beaucoup de consommateurs attendaient impatiemment de pouvoir l'acheter et c'est désormais possible.



Après une pré-production qui a été particulièrement longue pour répondre aux exigences qualité de Samsung et une production de masse qui a duré plusieurs mois pour avoir des stocks satisfaisants aux quatre coins du monde, Samsung vous offre à présent la possibilité de passer commande !

Des atouts très convaincants

L'Odyssey Ark de Samsung est spécialement conçu pour le gaming, en plus de sa fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, cet écran haut de gamme propose aussi un temps de réponse de 1 ms. La technologie AMD FreeSync Premium Pro est prise en charge, les développeurs de Samsung ont également travaillé sur une barre de jeu pour faciliter le réglage de l'affichage et vous aider à choisir votre meilleure configuration. Le Gaming Hub est aussi de la partie, sans surcoût supplémentaire.



Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l'Odyssey Ark est capable d'être posé en horizontal, mais aussi en vertical (via le Cockpit Mode), sa taille vous permettra d'afficher jusqu'à 4 fenêtres, plus besoin d'un second écran sur votre bureau !

Autre point fort, Samsung fournit un support VESA gratuitement si vous souhaitez fixer l'écran à votre mur, un beau geste qu'on ne retrouve pas chez tous les concurrents...

Ce nouvel écran de Samsung embarque l'une des meilleures technologies d'affichage actuellement commercialisé : le mini-LED. Vous profiterez de couleurs plus prononcées, de noirs plus profonds et d'une luminosité poussée à son maximum, avec cette avancée, il est quasiment impossible de rencontrer de la déception ou de la frustration après le déballage !



Sur la feuille, l'Odyssey Ark n'a vraiment aucun défaut, Samsung a même travaillé sur le côté audio. Si les gamers utiliseront un casque ou des écouteurs pour une meilleure immersion, le géant sud-coréen a aussi pensé aux autres usages que vous pourriez faire avec votre nouvel écran. Pour cela, l'entreprise a intégré quatre haut-parleurs avec une compatibilité Dolby Atmos.

Quel est son tarif ?

Toute cette technologie a évidemment un prix. Avec l'Odyssey Ark, Samsung a littéralement fait exploser le coût de fabrication, ajoutons à cela une marge de bénéfice digne d'un produit Apple et la tarification est sans surprise très élevée.



L'écran Odyssey Ark est disponible en précommande sur le site US de Samsung à 3 499,99$, nous n'avons pas encore le prix exact en euro, mais celui-ci devrait prochainement s'afficher sur la page dédiée du site de Samsung France.

