Gardez le rythme avec Toss it, un jeu inspiré de Rhythm Heaven

Si vous appréciez les jeux de rythme, vous connaissez peut-être un certain Rhythm Paradise ou Rhythm Heaven en Amérique du Nord, un titre sorti sur Nintendo DS en 2008. Parmi les mini-jeux inclus dans le jeu nippon, il y avait un certain Coin Toss, le fameux jeu "pile ou face". Et bien justement, le développeur français Yanis Kerriou a eu la bonne idée de proposer un petit jeu sur iOS, fortement inspiré de Coin Toss.

Découvrez Toss it

Appelé Toss it, ce jeu vous lance un défi simple : vous devez lancer la pièce et l'attraper lorsque le compteur atteint (pile) 3 secondes. Pour savoir quand il faut attraper la pièce, il suffit d'écouter le rythme musical qui est joué en arrière-plan. Mais attention, au fur et à mesure que l'on progresse, la musique disparaît ou change carrément... De quoi pimenter les parties mais aussi travailler sa concentration. Saurez-vous garder le rythme ?



Pour comprendre un peu mieux ce qui vous attend, voici une vidéo de Rhythm Heaven :

Ce n'est pas le jeu de l'année, mais avec l'intégration du Game Center, c'est assez sympa de voir le score de ses amis. Une app à garder pour les moments calmes, ou même pour une soirée entre amis.



Vous aimez ce genre de jeu ? Quels sont vos titres préférés sur App Store dans cette catégorie ?

