L'iPhone est en plein boom au Vietnam (+115 %) sur T2 2022 !

Selon un nouveau rapport, les livraisons de smartphones au Vietnam au deuxième trimestre 2022 sont restées pratiquement stables, avec une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente, à 3,2 millions d'unités. Ces chiffres reflètent la stabilité macroéconomique du pays, avec une pression inflationniste modérée, et l'augmentation des dépenses des clients en raison du retour à la normale des marchés. L'augmentation des exportations dans un contexte de conflits géopolitiques et de blocage du COVID-19 en Chine a également aidé l'économie. Les nouveaux lancements, ainsi que la préférence des consommateurs pour les modèles haut de gamme, ont joué un rôle essentiel dans les livraisons de smartphones au deuxième trimestre. En fait, les ventes de smartphones haut de gamme ont augmenté de 75 % d'une année sur l'autre. Mais c'est surtout Apple qui s'en sort le mieux avec une augmentation de 115 % des ventes d'iPhone.

Le Vietnam friand des grands iPhone

Coïncidence ou non, depuis qu'Apple a transféré une partie de sa production au Vietnam, la part de marché de l'iPhone a augmenté de façon spectaculaire. Le rapport de Counterpoint indique que les ventes d'iPhone ont bondi de 115 % en glissement annuel, ce qui constitue la plus grande croissance pour un constructeur dans ce pays. Pour comprendre ce chiffre, il faut savoir que la société américaine travaille en continu pour augmenter le nombre de ses magasins au Vietnam par l'intermédiaire de distributeurs officiels. Les modèles les plus plébiscités sont l'iPhone 11 et l'iPhone 13 Pro Max, les vietnamiens ayant donc une préférence pour les grands écrans.



Akash Jatwala, analyste pour Conterpoint, a déclaré :

La tranche de prix premium (> 400 $) a connu une croissance d'environ 75 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'iPhone 11, l'iPhone 13 Pro Max et la série Galaxy S. Les Vietnamiens sont passionnés par les smartphones haut de gamme. En outre, Apple a récemment réduit les prix de ses anciens modèles d'iPhone au Vietnam, ce qui les place parmi les moins chers au monde. Le Vietnam est en train de devenir l'un des principaux marchés pour Apple en Asie du Sud-Est.

Derrière, Oppo et Samsung toujours bien placés

En ce qui concerne le principal concurrent, Samsung, sa croissance est restée pratiquement inchangée, augmentant de seulement 3 % en glissement annuel, car l'entreprise s'est heurtée à des problèmes de stocks et a dû réduire la production de son usine au Vietnam. Samsung a lancé des appareils bas et milieu de gamme dans ses séries A et M, ce qui a aidé la marque à maintenir sa part de marché. Ses modèles haut de gamme de la série S ont été parmi les meilleures ventes dans la catégorie haut de gamme au cours du trimestre.



Enfin, OPPO est le seul acteur chinois à avoir enregistré une croissance positive de 25 % par rapport à l'année précédente, car ses modèles de milieu de gamme récemment lancés se sont bien vendus, tandis que d'autres acteurs comme Xiaomi, Vivo et Realme ont vu leurs expéditions diminuer par rapport à l'année précédente.