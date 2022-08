Un outil pour installer macOS 13 Ventura sur des Mac non compatibles

Si vous êtes en possession d'un ancien Mac qui n'est plus adapté aux règles d'Apple pour lancer macOS Ventura, ce groupe de développeurs a la solution pour vous. Grâce à leur outil, la future grosse mise à jour logicielle d'Apple tournera comme si de rien était sur votre Mac à la retraite.

Un projet ambitieux

Lors de la présentation de macOS Ventura, en juin dernier à la WWDC, Apple a précisé que plusieurs Mac jugés trop anciens seraient laissés sur le côté lors de la sortie de cette mise à jour logicielle. C'est par exemple le cas du tout premier MacBook Pro équipé d'une Touch Bar.



Pour contrer ce problème et faire sourire ceux qui veulent encore prolonger la durée de vie de leur ancienne machine, un groupe de développeurs a développé une solution qui permet d'installer et de faire tourner correctement macOS Ventura sur des modèles qui ne sont plus pris en charge par la marque.



Baptisé OpenCore Legacy Patcher (OCLP), cet outil permet déjà d'exécuter macOS Big Sur et macOS Monterey sans le support officiel d'Apple. La méthode utilisée est similaire à celle mise en place par certaines sociétés pour lance macOS sur un PC Windows.

Selon les développeurs, la tâche est encore plus complexe avec macOS Ventura, même s'ils annoncent avoir fait des progrès dans des domaines cruciaux ces dernières semaines. Étant donné que macOS Ventura est plus sélectif que ses prédécesseurs, il a fallu inclure un nombre important d'anciens pilotes pour les Trackpad, les contrôleurs Ethernet Intel...



En attendant que l'outil soit 100% finalisé, le développeur Mykola Grymalyuk nous propose un petit aperçu en images via un tweet posté le 22 août. On y découvre macOS Ventura qui tourne parfaitement sur un Mac Pro 2008, un Mac mini 2014 et un iMac 2014.



Bien évidemment, cette solution n'est pas la plus idéale, mais il est toujours positif de voir que certains développeurs cherchent à prolonger au maximum (10-12 ans) la durée de vie de nos machines floquées d'une pomme croquée.