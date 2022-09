Leica Cine 1 : un projecteur laser ultra court 4K avec son Dolby Atmos à partir de 7000€

Leica a dévoilé cette semaine son premier projecteur à ultra-courte portée (UST), le Cine 1, qui peut projeter une image de 80 ou 100 pouces à seulement 15 cm d'un mur. Bien qu'il puisse sembler un peu étrange qu'un fabricant d'appareils photo construise un vidéo-projecteur, les modèles UST nécessitent une optique précise pour créer une image carrée tout en projetant des images droites, ce qui est tout à fait dans les cordes du spécialiste de la photo.

Voici le Leica Cine 1

La société a déclaré qu'elle utilisait sa technologie d'objectif Summicron avec des éléments asphériques "fabriqués conformément aux normes Leica". Elle utilise également un laser triple RVB d'une durée de vie de 25 000 heures (construit en collaboration avec HiSense) et une puce DLP de Texas Instruments.



Leica propose deux versions du Cine 1 conçues pour des écrans de 80 et 100 pouces, le premier étant placé à environ 15 cm du mur et le second à environ 30 cm. Leica recommande de les placer exactement à cette distance et d'utiliser les tailles d'écran suggérées, car l'optique a été conçue pour cela. À cette fin, Leica vend également des écrans à lumière ambiante (ALR) de 80 et 100 pouces. Ils produisent respectivement 2 100 et 2 500 lumens.



Côté audio, il propose des haut-parleurs intégrés alimentés par Dolby Atmos pour un son surround 2x20W. Il est livré avec un tuner TV pour la télévision linéaire et le système d'exploitation VIDAA OS de HiSense comme plateforme de télévision intelligente. Vous pouvez également installer un stockage externe, des lecteurs Blu-ray ou des consoles via les entrées HDMI 2.1 (2 ports), HDMI 2.0 (1 port) et USB 2 et USB 3.



Les deux modèles offrent une résolution 4K générée via XPR (résolution de pixel étendue). La couverture de l’espace colorimétrique est supérieure à 95 % et le HDR est également pris en charge. En revanche, nous ne connaissons pas le taux de rafraîchissement. Cependant, vu que le prix serait de 6 900 euros pour le modèle de 80 pouces et de 7 900 euros pour le modèle de 100 pouces, on peut s'attendre aux meilleurs spécifications du marché. Si vous êtes intéressés, la commercialisation ne se fera pas avant le printemps 2023.



Actuellement, les projecteurs à portée ultra courte les plus avancés sont le Samsung LSP7T avec HDR10+ et 4K à partir de 2 500 €, le Xiaomi Mi projecteur laser à 2 000 € avec Dolby Vision, 4K et 120 Hz et autres projecteur TV laser L9G de HiSense à 3 000 lumens avec Dolby Vision à 5 000 € avec un écran ALR de 100 pouces.



Pour terminer, regardez la vidéo de présentation du Cine 1:

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.