Masayasu Ito, principal architecte de la PlayStation, quitte Sony après 36 ans de carrière

Sony perd l'une des figures de ses consoles PlayStation. La société a confirmé que Masayasu Ito, qui a dirigé le développement de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5, quittera Sony le 1er octobre. Masayasu Ito travaille chez Sony depuis 36 ans. Il a rejoint l'entreprise en 1986 et a commencé à développer des équipements audio pour les voitures au cours de ces premières années.

Une figure de la PlayStation

Il est passé à la division des consoles en 2000 et a participé au développement des appareils PlayStation de Sony depuis lors, notamment la PSP et la PS4 Pro. Il a fini par devenir vice-président exécutif de l'ingénierie matérielle et des opérations et directeur représentatif de Sony Interactive Entertainment. Bien que Sony n'ait pas précisé les raisons du départ d'Ito dans son annonce, le dirigeant de 60 ans semble tout simplement prendre sa retraite.

Au cours des deux dernières décennies, il a représenté Sony lors d'interviews et d'autres apparitions publiques concernant la PlayStation. On l'a notamment vu parler de la caméra PlayStation Eye pour la PS4 en 2013. C'est également lui qui a annoncé que le projet Morpheus serait connu sous le nom de PlayStation VR lors du Tokyo Game Show en 2015.



Il y a deux ans, Ito a publié un démontage de la PS5 sur le blog PlayStation. Selon lui, Sony devait faire un "saut générationnel en termes de performances" pour sa prochaine génération de console et devait s'assurer que tous les éléments de l'appareil fonctionnent ensemble. Il devait trouver des moyens de réduire le niveau sonore de la console, par exemple, et augmenter sa capacité de refroidissement pour pouvoir empêcher ses composants de surchauffer.

Dans cette vidéo de démontage de la console PS5, vous pourrez voir comment nous avons intégré de manière réfléchie notre technologie dans cette console.

Sony perd donc une figure emblématique, un peu comme Apple qui vu partir Jony Ive il y a trois ans.