L'excellent Residual tente de survivre sur l'App Store

Orangepixel, un développeur indépendant connu pour ses jeux depuis 2004 sur PC, consoles puis mobiles, est de retour avec le portage de son titre de survie Residual sur iPhone et iPad. Lancé à l'origine sur PC et Switch en septembre de l'année dernière, Residual vous met dans la peau d'un pilote qui s'écrase sur une planète inconnue et générée de manière procédurale. Il doit évidemment tout faire pour survivre et s'échapper, notamment en reconstituant son vaisseau.

Residual est disponible sur mobile !

Si le pitch n'a rien d'original, l'une des particularités du jeu est qu'il n'y a pas de combat direct, et qu'au lieu de cela, vous devez vous atteler à l'exploration, l'artisanat, la résolution d'énigmes et surtout tout faire pour éviter des situations dangereuses à mesure que vous en découvrirez plus sur la planète et ses habitants.

Dans une galaxie oubliée, pleine de planètes étranges, un explorateur solitaire s'écrase sur une planète renfermant un ancien secret extraterrestre. Aventurez-vous depuis l'épave à travers un monde dur, imprévisible et généré de manière procédurale. Récoltez de la nourriture et faites des feux de camp pour rester en vie. Fabriquez des outils de survie de science-fiction comme des téléporteurs et des appareils d'extraction. Découvrez des technologies extraterrestres capables de réparer le vaisseau. La faim, les tempêtes cosmiques, la vie végétale hostile et le mystérieux ooze font partie des nombreux obstacles que vous devrez affronter.



Vous ne serez pas seul ! PDB (un Personal Disaster Bot flottant et narquois) vous suivra et vous aidera tout au long de votre parcours. Parfois. PDB vous aide également à découvrir les secrets cachés, révélant l'histoire de la planète au fur et à mesure de votre exploration, à condition que vous puissiez survivre !

Vous pouvez vous faire une bonne idée de ce qu'est Residual en regardant le trailer 2022 :

Le développeur de Residual explique que son titre accueille les joueurs dans une expérience de survie non violente aux possibilités illimitées et sans combat traditionnel. Inspirez des jeux de plateforme classiques, Residual n'oublie pas de faire marcher votre cervelle avec des énigmes assez corsées. Et pour ne pas faire de jaloux, vous pouvez choisir un personnage homme, femme ou non binaire.



Annoncé en juin, Residual est donc désormais disponible sur iOS. Petit clin d'oeil aux fans du jeu puisqu'il s'agit de la date anniversaire du lancement des versions PC et Switch. La version Android est prévue, mais pour un peu plus tard. Pour ne rien gâcher, Residual a reçu une refonte assez importante de l'interface utilisateur à la fois pour le bénéfice de la nouvelle version mobile et pour améliorer les versions console et PC existantes, et il offre un support des manettes MFi ainsi que des contrôles virtuels personnalisables sur mobile. Si vous aimez les jeux en pixel-art avec un vrai défi, vous allez certainement accrocher.

Télécharger le jeu Residual