L'excellent run & gun Fury Unleashed est de sortie sur App Store

Sorti il y a près de deux ans sur PC et consoles, le jeu du studio Awesome Games, Fury Unleashed nous arrive enfin sur l'App Store. Ce titre, clairement inspiré de titres comme Dead Cells et Rogue Legacy, se rapproche dans l'esprit plutôt de run & gun à la Metal Slug et Contra. Cette combinaison géniale arrive maintenant sur la plateforme iOS pour les clients Apple.

Fury Unleashed : un Metal Slug modernisé

Un comics en perpétuel changement - Explore les pages d'un comics prenant vie où l'encre est la ressource la plus précieuse et chaque salle est une case de comics. Découvre pourquoi John Kowalsky, le créateur de la célèbre série Fury Unleashed, fait face à des problèmes de créativité et essaie de lui venir en aide.

Fury Unleashed arbore un style artistique inspiré des bandes dessinées, une histoire intelligente qui amène un peu de profondeur et surtout un gameplay très dynamique. Le système de combos vous encourage à enchaîner rapidement les attaques afin d'augmenter votre fureur (d'où le nom) et vous pouvez même traverser tout le jeu avec un gigantesque combo sans fin si vous en avez le courage (et les capacités).



Les niveaux sont un mélange d'éléments générés de manière procédurale et de morceaux créés à la main, le tout jonché d'obstacles et de pièges qui vendent une mort à la moindre erreur, et il y a un arbre de compétences à remplir ainsi qu'un système de personnalisation du héros. Vous pouvez voir tout cela en action dans le trailer suivant :

D'après la vidéo publiée par Awesome Games, il s'agit d'un portage sans compromis de Fury Unleashed, incluant même la fonction de coopération en ligne des plateformes précédentes. Un plaisir intense en solo ou à deux en coop avec notamment pas moins de 40 boss à défier tout au long de l'aventure. Il faut savoir que chaque ennemi possède sa propre stratégie et qu'il faudra s'adapter pour le vaincre.



Mieux, pour s'adapter à tous les âges, les développeurs ont pensé à une option pour désactiver les effusions de sang, ainsi que plusieurs niveaux de difficulté. En terminant le jeu en mode Difficile, vous débloquerez l'accès aux modes Incroyable et Légendaire encore plus ardus.



Enfin, Fury Unleashed sur iOS est une version premium sans publicité ni achat intégré à 8,99€.

