Pornhub affirme avoir eu une baisse de fréquentation pendant l'Apple Event

Le site le plus populaire dans l'univers de la pornographie vient de dévoiler ses statistiques de visites de la journée du 7 septembre 2022. Ce qu'a remarqué Pornhub, c'est que sa fréquentation dans le monde a complètement chuté quand Apple a présenté les Apple Watch Series 8, SE 2, Ultra, les AirPods Pro 2 et les nouveaux iPhone 14 !

Les utilisateurs de produits Apple ont déserté Pornhub pendant l'Apple Event

Comme n'importe quel site pornographique, Pornhub observe de près sa fréquentation au quotidien, le site possède beaucoup de données comme les pays les plus fidèles, mais aussi depuis quel type d'appareil, on regarde des vidéos du catalogue.

En fonction des événements (finale de coupe du monde de football, Super Bowl aux États-Unis, annonce d'un nouveau produit high-tech...), Pornhub aime bien dévoiler l'impact que cela provoque sur ses visites dans le monde.



Dans le cas du keynote Apple qui a eu lieu le 7 septembre 2022, Pornhub explique que les visites qui viennent de produits Apple (iPhone, iPad ou Mac) ont énormément baissé, laissant une domination spectaculaire des utilisateurs sous Android.

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, l'Apple Event a commencé dès 19h00 avec une retransmission en direct sur le site d'Apple et sur YouTube. Quelques dizaines de minutes avant que le grand rendez-vous débute, Pornhub a constaté les premières disparitions des utilisateurs Apple et Android. On observe que dès 18h45, il n'y a plus aucune croissance dans le trafic mondial comparé à un jour moyen en semaine.



Normalement, Pornhub connaît à partir de 19h00 des pics de visites, car c'est la période où les personnes rentrent chez elles après une longue journée de travail épuisante.

Dès le démarrage de l'Apple Event, Pornhub enregistre une baisse de 4,2% des utilisateurs Apple et 1,9% des utilisateurs qui ne possèdent pas de produits Apple.



Le bilan que propose Pornhub est très complet, car les historiques de visites sont affichés en fonction des annonces que réalise Apple :

Quand Apple présente l'Apple Watch Series 8 :

-5,7% d'utilisateurs Apple

-1,3% d'utilisateurs non Apple

-5,9% d'utilisateurs Apple

-2,9% d'utilisateurs non Apple

-5,3% d'utilisateurs Apple

-1,1% d'utilisateurs non Apple

-5,6% d'utilisateurs Apple

-0,5% d'utilisateurs non Apple

-5,9% d'utilisateurs Apple

+1,2% d'utilisateurs non Apple

-5,5% d'utilisateurs Apple

-1,3% d'utilisateurs non Apple

-0,6% d'utilisateurs Apple

+1,8% d'utilisateurs non Apple

Ce qui aura le plus intéressé les utilisateurs Android semble être l'Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Series 8 les AirPods Pro 2 et les iPhone 14 Pro. Des résultats encourageants pour Apple, puisque cela signifie qu'il y a de fortes chances que de nombreuses migrations vers Apple se produisent dans les prochaines semaines !



Pour prouver que l'événement de la rentrée d'Apple a eu un réel impact sur sa fréquentation, Pornhub publie ses statistiques qui ont été enregistrées plusieurs heures après l'Apple Event. On observe une large hausse des visites, que ça soit du côté des utilisateurs Apple ou d'Android.

Il est impossible de contester le fait que les annonces réalisées par Apple ont été néfastes pour les visites sur Pornhub, la concurrence a probablement subi les mêmes dommages.



Il faut savoir que Pornhub est essentiellement consulté sur iPhone et sur les smartphones sous Android, ces appareils représentent 97% du trafic global sur la totalité d'une année. Seulement 3% des utilisateurs privilégient un autre appareil pour regarder des vidéos, on peut penser aux PC, Mac, TV connectées, console de jeux...

