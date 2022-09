Le taux d'adoption d'iOS 16 est plus fort que celui d'iOS 15 au bout de 48 heures

Apple a-t-il convaincu ses clients avec sa nouvelle mise à jour logicielle majeure pour les iPhone ? Pour le savoir, il faut regarder le taux d'adoption qui est publié par des cabinets d'analyses qui surveillent attentivement le trafic sur internet. Dans le cas d'iOS 16, les performances seraient très positives, même meilleures que celles d'iOS 15 !

11,6% des iPhone en circulation ont déjà iOS 16

Selon la société d'analyse Mixpanel, Apple a réussi à trouver les bons arguments pour inciter ses clients à télécharger iOS 16 le plus rapidement possible après sa disponibilité !

Seulement 48 heures après sa sortie, iOS 16 était déjà installé sur environ 11,6% des iPhone éligibles en circulation, une belle prouesse qu'a due aussi observer Apple en interne.

Lorsqu’iOS 15 a été lancé l'année dernière, il n'était installé que sur 8,5 % des appareils au bout de deux jours, ce qui laisse penser que les consommateurs qui peuvent télécharger iOS 16 sont plus nombreux à le faire. Plusieurs raisons peuvent être mises en avant : les nouveautés (évidemment) et les bons retours des personnes qui ont participé au programme de bêta cet été.



En raison des améliorations qu'iOS 16 apporte à l'iPhone, comme l'écran de verrouillage personnalisable et les choix de widgets, il peut s'agir d'une mise à niveau plus attrayante. En outre, il ajoute des fonctionnalités Messages utiles, comme la modification d'iMessage, l'annulation de l'envoi. Des fonctionnalités qui étaient attendues depuis des années par les utilisateurs Apple !

iOS 16 aurait-il pu faire mieux ?

La réponse est probablement oui.

Comme vous le savez, nous n'avons pas une version complète d'iOS 16, plusieurs fonctionnalités (comme Live Activities, la prise en charge de Matter, la photothèque partagée iCloud...) manquent à l'appel, des nouveautés qui avaient pourtant été présentées lors de la WWDC 2022 en juin. Qu'on se rassure, Apple n'a pas changé d'avis à la dernière minute, elles arriveront bien... Mais dans les prochaines semaines ou mois.



Pour un utilisateur qui souhaitait absolument obtenir Live Activities, le fait de passer à iOS 16 dès maintenant n'est pas forcément "pressé", il peut vouloir attendre iOS 16.1 avant de quitter iOS 15 !



N'oublions pas aussi qu'Apple accorde également aux utilisateurs la perspective de rester sur iOS 15.7, ce qui pourrait les dissuader de faire la mise à jour vers iOS 16. Apple a offert à ses clients la possibilité de continuer à employer iOS 14 pendant un certain temps après la sortie d'iOS 15, mais quatre mois plus tard, elle a retiré cette fonctionnalité.



Selon les données de Mixpanel, à l'heure actuelle, 78,41% des iPhone en circulation dans le monde continuent d'exécuter iOS 15 et environ 10% sont sur une version d'iOS inférieure.

L'adoption d'iOS 16 devrait poursuivre son augmentation dans les prochains jours et semaines.