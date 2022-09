Tim Cook a visité le nouveau campus Apple de Battersea à Londres

La première fois qu'Apple a mentionné ce nouveau campus à Londres, c'était en 2016, Tim Cook évoquait une gigantesque superficie qui allait accueillir 1400 employés qui travaillent dans des bureaux à Londres et aux alentours. Aujourd'hui, ce projet devient enfin une réalité, Tim Cook a visité le campus de l'ancienne centrale électrique de Battersea, l'ouverture est prévue au premier trimestre de l'année prochaine.

En raison de ses aménagements Art déco et de sa réputation d'être l'une des plus grandes structures en brique du monde, la centrale électrique désaffectée de Battersea (dans le sud-ouest de Londres) n'a pas échappé à Apple qui a voulu récupérer ce gigantesque bâtiment. La firme de Cupertino se prépare bientôt à inaugurer l'un de ses plus grands sièges sociaux en dehors des États-Unis.



Selon plusieurs informations en libre accès sur internet, Apple a décidé de louer 46 451 m2 dès 2016, même si le géant californien aurait largement pu acheter cette ancienne centrale électrique, l'entreprise a préféré ne pas faire de grosses dépenses. Il faut dire qu'en termes de campus, l'Apple Park (qui est relativement récent) a déjà coûté très cher et qu'il est fort probable que le conseil d'administration n'aurait pas accepté une nouvelle dépense XXL.

Dès l'année prochaine, Apple occupera les six étages supérieurs autour d'un immense atrium central. Il y aura également trois étages de magasins, 253 appartements autour d'une « place de jardin dans le ciel », un auditorium de 2 000 places et des cinémas dans un schéma conçu par les architectes londoniens Wilkinson Eyre.



Tim Cook était en visite aujourd'hui, le CEO a exprimé son enthousiasme à travers un tweet :

Le coût de la location n'a pas été dévoilé, mais cette initiative permettra de rassembler toutes les équipes londoniennes dans un seul et même site. Pour compenser l'investissement mensuel dans ces nouveaux locaux, Apple abandonnera les anciens bureaux utilisés à Londres et aux alentours.

We can’t wait to open our new offices in the iconic Battersea Power Station for so many of our team members in London early next year. It's a tribute to this incredible city and a reflection of our commitment to Apple's future in the UK. pic.twitter.com/67M3qpaSTB