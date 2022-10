Nouveau : la Freebox Pop intègre maintenant le WiFi 6

Face à une concurrence très agressive qui propose des box toujours plus performantes chaque année, Free décide de faire évoluer sa Freebox Pop en incluant l'une des normes WiFi les plus récentes : le WiFi 6. Grâce à cette initiative, les abonnés qui choisiront la Freebox Pop pourront bénéficier d'un débit descendant largement plus rapide !

Le WiFi 6 est disponible dans la Freebox Pop

Vous aviez prévu d'abandonner votre FAI pour souscrire à une offre Freebox ? C'est le moment de réaliser le changement pour un abonnement Freebox Pop, car Free propose depuis aujourd'hui le WiFi 6, l'une des normes sans fil les plus rapides actuellement disponibles en France.

Avec le WiFi 6, vous bénéficiez de plusieurs avantages qui changeront votre manière de naviguer sur internet, de jouer en ligne et de télécharger :

Le débit descendant est 40% plus rapide que la norme précédente, le débit théorique passe à 9,6 Gbit/s , une belle évolution comparée au WiFi 6 qui affichait un débit théorique de 3,5 Gbit/s maximum.

que la norme précédente, le débit théorique passe à , une belle évolution comparée au WiFi 6 qui affichait un débit théorique de 3,5 Gbit/s maximum. Une réduction de 75% du temps de latence pour les jeux en ligne, votre connexion sans fil sera plus performante et se rapprochera d'une expérience similaire à celle d'un câble Ethernet ou d'une connexion par des CPL.

du temps de latence pour les jeux en ligne, votre connexion sans fil sera plus performante et se rapprochera d'une expérience similaire à celle d'un câble Ethernet ou d'une connexion par des CPL. Le Beamforming (filtrage spatial) est de la partie, le WiFi 6 améliore énormément cette technologie. Pour rappel, le Beamforming permet de concentrer la diffusion des données vers un appareil spécifique qui est en train d'utiliser la bande passante. Cela évite de diffuser des données dans une direction qui n'est pas nécessaire.

Voici les principaux avantages du WiFi 6. On pensait que Free ne proposerait jamais cette norme sur la Freebox (comme le FAI a directement été vers le WiFi 6E pour sa Freebox Delta), mais finalement, c'est chose faite !

La bonne nouvelle, c'est que le Server Pop en WiFi 6 sera systématiquement envoyé aux nouvelles souscriptions qui seront validées à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent migrer d'une Freebox Pop avec WiFi 5 vers une Freebox Pop avec WiFi 6, la migration sera disponible avant 2023 sur l'espace abonné dans la catégorie "Mon abonnement".

Pour le moment, aucune date n'a été communiquée par Free.



Comme souvent, le FAI de Xavier Niel ajoute de la nouveauté sans augmentation tarifaire. L'abonnement Freebox Pop reste au prix de 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois au-delà. L'offre continue à inclure :

La Fibre jusqu'à 5 Gbit/s en descendant, 700 Mbit/s en montant.

Un répéteur WiFi Pop inclus sur simple demande (frais d'envoi à payer)

Un Player Pop compatible avec la 4K HDR Dolby Vision et du Dolby Atmos

100 heures d'enregistrement dans le cloud gratuit

Canal+ Series gratuit pendant 1 an puis qui s'arrête automatiquement au-delà

Apple TV+ gratuit durant 3 mois puis 4,99€/mois

Les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, DOM et certaines destinations à l'étranger. Plus de 110 destinations incluent les appels gratuits vers les fixes !

Une réduction supplémentaire sur l'offre Free Mobile, elle n'est plus à 15,99€ avec le traditionnel avantage Freebox, mais à 9,99€.

Un accès à l'app Free Ligue 1 disponible sur l'App Store

L'offre Freebox Pop est clairement l'une des plus intéressantes parmi ce que proposent en ce moment les FAI français, l'ajout du WiFi 6 vient muscler l'abonnement déjà très attractif.

