Freebox Connect intègre enfin une télécommande virtuelle !

La semaine dernière, Free a introduit une nouvelle fonctionnalité très attendue dans son application Freebox Connect. Disponible sous plusieurs applications depuis des années, l'opérateur libre intègre enfin une télécommande virtuelle compatible. Pour le moment compatible avec les Freebox Devialet et Révolution, elle est seulement disponible sur l'App Store. La version Android arrivera plus tard.

Freebox Connect 1.17 permet de piloter sa box

Avec la dernière version de Freebox Connect sur iOS, il est désormais possible d'utiliser son iPhone comme télécommande pour piloter le player Révolution ou le player Devialet. Une excellente nouvelle pour ceux qui n'aime pas la zapette livrée avec la box ou qui ont la flemme de se relever. Avec votre iPhone, vous pouvez changer de chaîne, modifier le volume et naviguer dans l'interface.

Comment ça marche ?

Pour utiliser la nouvelle télécommande virtuelle, vous devez être connecté au même réseau Wi-Fi que la box. Si c'est le cas, elle apparaîtra alors dans la liste des appareils sur l'écran d'accueil de l'application Freebox Connect.



Une fois connectée, votre télécommande virtuelle affiche les boutons classiques comme la croix directionnelle, la recherche, l'information, le retour, etc. Mais l'intérêt réside surtout dans la possibilité de passer en mode pavé numérique pour saisir des données comme le numéro direct de la chaîne désirée. N'oublions pas non plus le bouton "apps" qui permet de lancer facilement plusieurs sections depuis le player, comme YouTube, Netflix, Canal, Freebox TV, Freebox Replay, et autres. Dommage que l'on ne puisse pas personnaliser la liste et qu'elle n'inclut pas Apple TV+, Disney ou Prime.

Bonne application

En tout cas, le résultat est plus que satisfaisant, tout est fluide et la latence est faible, voire imperceptible. Bien sûr, tout n’est pa parfait mais pour une première version, c’est suffisant… si vous avez une box compatible. L'application Freebox Connect est de plus en plus indispensable pour les abonnés Free.

Télécharger l'app gratuite Freebox Connect

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.