iOS 16.0.3 est disponible

Que vous ayez l'iPhone 14 ou non, il est évidemment conseillé d'installer iOS 16.0.3 pour profiter d'une meilleure expérience utilisateur.

Cette mise à jour 16.0.3 fournit des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité importantes pour votre iPhone, y compris les suivantes :

Apple vient de publier iOS 16.0.3 pour les iPhone compatibles afin de corriger un certain nombre de problèmes que les utilisateurs ont pu rencontrer depuis la sortie d'iOS 16. La mise à jour qui est disponible depuis plusieurs minutes est uniquement à but de corrections , elle n'apporte aucune nouveauté, pour cela, il faudra attendre iOS 16.1 qui devrait sortir au cours du quatrième trimestre de 2022. Apple affirme qu'avec iOS 16.0.3, une série de problèmes qui affectaient l'iPhone 14 sont désormais de l'histoire ancienne .

