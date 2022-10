L'IA de Steve Jobs répond à Joe Rogan dans un podcast

Dans un épisode de podcast assez effrayant signé Podcast.ai, une IA remplaçant Steve Jobs est "interviewée" par une IA de Joe Rogan. Si le résultat est intéressant, il n'est pas exempt de défauts. Podcast.ai est un podcast hebdomadaire qui explore en profondeur un nouveau sujet, entièrement généré par l'intelligence artificielle. Les épisodes sont rendus à l'aide des voix ultra-réalistes de play.ht, et les transcriptions sont générées à l'aide de modèles linguistiques finement ajustés. Par exemple, l'épisode consacré à Steve Jobs a été formé à partir de sa biographie et de tous les enregistrements de lui trouvés en ligne, afin que l'IA puisse lui redonner vie avec précision.

Une première avec le créateur d'Apple

L'entreprise explique pourquoi elle a choisi Steve comme premier "invité".

Nous voulions repousser les limites de ce qui est possible dans l'état actuel de la synthèse vocale, nous voulions créer un contenu qui puisse inspirer d'autres personnes à faire de même, et il n'y a personne qui ait inspiré et influencé le monde de la technologie plus que Steve Jobs, c'est pourquoi dans le premier épisode nous avons ramené sa voix à la vie.

Si l'intention est louable et le rendu intriguant, les voix présentent un certain nombre de défauts. Elles ont un léger côté robotique, l'intonation ne correspond pas toujours au contenu et la cadence n'est pas assez variée. Pire, il y a des rires de sitcom qui font froid dans le dos. Mais la conversation est logique et les voix de Steve Jobs et Joe Rogan sont parfaitement reconnaissables.



Finalement, le contenu n'est pas complètement généré par l'IA, car il est clair que le système extrait le texte d'enregistrements, plutôt que de générer un contenu entièrement nouveau. Concrètement, il repère des mots-clés et recherche des citations sur ce sujet, plutôt que de générer de nouvelles réponses.

Voici ce que disent les créateurs de voix de Play.ht :

Chez Play.ht, nous croyons en un avenir où toute la création de contenu sera générée par l'IA mais guidée par des humains, et où le travail le plus créatif dépendra de la capacité de l'humain à articuler sa création souhaitée à la machine.



Nous sommes en train de construire cet avenir, en commençant par une composante majeure, à savoir la génération de paroles synthétiques émotionnelles et expressives d'apparence humaine et la capacité de cloner n'importe quelle voix avec une ressemblance parfaite.



Nous espérons que d'autres personnes seront inspirées par ce travail et commenceront à créer des contenus audio et vidéo encore plus créatifs en utilisant l'IA générative.

Il ne s'agit là que du premier épisode de ce que la société espère être une série de podcasts entièrement générés par l'IA. Que pensez-vous de ce premier épisode avec Steve Jobs ?