Ask Apple : des séances de questions / réponses interactives pour les développeurs

Une nouvelle ressource à destination des développeurs vient d’être dévoilée par Apple. La société de Tim Cook va proposer des questions-réponses interactives et des entretiens individuels pour les développeurs. "Ask Apple" , ou "Demandez à Apple" en français, est une sorte d’extension de ses Tech Talks afin de fournir aux développeurs encore plus d'occasions de se connecter directement avec les experts Apple pour obtenir des informations, de l'assistance et des commentaires, dixit la firme.

Un nouveau support pour les développeurs

Apple a annoncé la nouvelle section dans un article de presse :

Les développeurs participant à Ask Apple peuvent se renseigner sur une variété de sujets, tels que tester les dernières semences ; la mise en œuvre de cadres nouveaux et mis à jour de la Worldwide Developers Conference (WWDC) ; l'adoption de nouvelles fonctionnalités comme Dynamic Island ; le passage à Swift, SwiftUI et l'accessibilité ; et la préparation de leurs applications pour les nouvelles versions de système d Ask Apple est gratuit et l'inscription est ouverte à tous les membres de l'Apple Developer Program et de l'Apple Developer Enterprise Program.

Ask Apple débutera avec le 17 octobre, sous la forme d'une série qui reviendra régulièrement.

Ask Apple c'est quoi ?

Posez des questions à divers membres de l'équipe Apple par le biais de questions-réponses sur Slack ou pendant les heures de bureau individuelles

à divers membres de l'équipe Apple par le biais de questions-réponses sur Slack ou pendant les heures de bureau individuelles Les questions-réponses permettent aux développeurs de se connecter avec les évangélistes, les ingénieurs et les concepteurs d'Apple pour obtenir des réponses à leurs questions, partager leurs apprentissages et s'engager avec d'autres développeurs du monde entier.

permettent aux développeurs de se connecter avec les évangélistes, les ingénieurs et les concepteurs d'Apple pour obtenir des réponses à leurs questions, partager leurs apprentissages et s'engager avec d'autres développeurs du monde entier. Les ateliers pendant les heures de bureau sont axées sur la création et la distribution d'applications convaincantes qui tirent parti des dernières technologies et en conception.

sont axées sur la création et la distribution d'applications convaincantes qui tirent parti des dernières technologies et en conception. Les développeurs peuvent demander une assistance au niveau du code, des conseils de conception, des commentaires sur la mise en œuvre des technologies et des cadres, des conseils sur la résolution des problèmes ou de l'aide avec les directives de révision des applications et les outils de distribution.

au niveau du code, des conseils de conception, des commentaires sur la mise en œuvre des technologies et des cadres, des conseils sur la résolution des problèmes ou de l'aide avec les directives de révision des applications et les outils de distribution. Le tout est prévu dans plusieurs langues

Les membres actuels du programme Apple Developer et Developer Enterprise peuvent participer à Ask Apple en se rendant sur developer.apple.com/events/ask-apple/.