Apple supprime l'Apple TV HD sur son site

Une page se tourne pour l'Apple TV HD, le géant californien vient de supprimer ce modèle sur son Apple Store en ligne en France et dans le reste du monde. La seule solution pour obtenir cette Apple TV est de se rapprocher d'un revendeur qui aurait encore quelques stocks à écouler. Désormais, si vous souhaitez acquérir une Apple TV, ce sera forcément une Apple TV 4K.

La fin de l'Apple TV HD

Depuis longtemps, Apple proposait dans son catalogue deux types d'Apple TV, un modèle HD au tarif plus accessible et un modèle 4K pour ceux qui possèdent un téléviseur 4K.

Désormais, vous n'avez plus le choix, Apple ne réapprovisionnera plus les revendeurs et l'Apple TV HD a définitivement disparu de l'Apple Store en ligne, le lien apparaît toujours dans les résultats de recherche sur le site d'Apple, mais vous êtes systématiquement redirigé vers la page de la nouvelle Apple TV 4K 2022 fraîchement annoncé ce soir.



Avec cette décision, Apple prend un risque, car l'Apple TV HD attirait beaucoup de clients par son prix plus raisonnable, de plus tout le monde n'a pas besoin d'un boîtier connecté compatible 4K. L'entreprise va probablement perdre beaucoup de ventes en supprimant la possibilité d'acheter l'Apple TV HD. N'oublions pas que la concurrence propose des alternatives en HD 1080p à parfois moins de 30€ !

Pour rappel, l'Apple TV HD offrait du 1080p jusqu'à 60 Hz avec un son surround Dolby Digital Plus 7.1, on retrouvait également la puce A8 avec une architecture 64 bits, ce qui pouvait s'avérer être assez limité pour les jeux très gourmands en performance qui sont disponibles sur l'App Store de tvOS.



Il est toujours possible d'acquérir l'Apple TV HD, toutefois, attendez-vous à une rapide rupture de stock, car les commandes seront nombreuses dès que l'information aura tournée.

Voici plusieurs revendeurs qui affichent encore des stocks :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.