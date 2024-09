Apple aide à choisir le bon Mac avec un nouveau site

Apple a lancé un nouveau site web conçu pour aider les clients potentiels à trouver le Mac idéal. Le site "Help Me Choose", pas encore disponible en France, pose quelques questions aux utilisateurs et leur suggère ensuite le Mac qui répondra le mieux à leurs besoins. La firme n'oublie pas d'y accoler des boutons d'achat rapide.

Cinq questions pour trouver le bon Mac

Les questions portent notamment sur l'utilisation du Mac, les éléments essentiels au quotidien, les activités créatives de l'utilisateur, le besoin de portabilité, les périphériques utilisés et le budget.

Les questions :

Dites-nous, à quoi allez-vous utiliser votre Mac ? [divertissement, travail, études ou création] Quel genre de choses faites-vous au travail ? [documents, design, 3D, vidéo, code, etc] Et où allez-vous utiliser votre Mac ? [bureau, maison, déplacement, etc] Allez-vous brancher l'un des éléments suivants ? [liste d'accessoires] Enfin, avez-vous un budget en tête ?

L'algorithme d'Apple qui suggère un Mac tient compte de tous ces facteurs et ne se contente pas de présenter aux acheteurs des configurations de base. Il suggère des mises à niveau de la mémoire et du stockage qui pourraient s'avérer utiles, et il présente également des options si le budget choisi est un peu flexible.



Résultat, pour un développeur qui a 2 000 $ de budget, le site d'Apple nous propose un MacBook Pro 14 pouces avec M3 Pro, 18 Go de RAM et 512 Go de SSD, ou bien une variante M3 du MacBook Pro avec 1 To de SSD et 16 Go de RAM. Aucune surprise pour ce genre de clients, mais un tel outil peut aider les plus novices d'entre nous.



Le site Help Me Choose est accessible dans la section Mac du site web d'Apple, en sélectionnant l'option "Comparer" ou l'option "Magasiner Mac" puis "Guides d'achat".