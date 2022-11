L'application Apple TV relègue les contenus "À suivre" au second plan

Ce changement semble être une mise à jour côté serveur, bien qu'à l'heure actuelle, la majorité des utilisateurs remarquant le changement exécutent la version bêta tvOS 16.2. La refonte a été repérée pour la première fois par Jon Maddox , l'un des créateurs des excellentes applications de télévision en direct, de streaming et d'enregistreur numérique Channels . Du côté de l'app iOS, le changement n'est pas effectif d'après nos tests. Ce changement reflète finalement ce que de nombreux autres services de streaming ont fait, comme Netflix et Hulu. Les deux société ont expliqué que le fait de déplacer le contenu tendance vers le niveau supérieur aide les utilisateurs à découvrir de nouveaux contenus. Bien entendu, cela permet également à ces sociétés d'accroître l'engagement des utilisateurs en les obligeant à faire défiler la page vers le bas pour voir le contenu qu'ils souhaitent continuer à regarder. Mais pour l'utilisateur qui sait ce qu'il veut, c'est un changement décevant. Apple aurait pu permettre d'avoir le choix en personnalisant l'accueil de son service. Qu'en pensez-vous ?

Cette nouvelle ligne dédiée au contenu "Tendances" remplace la nouvelle ligne de niveau supérieur "À suivre" ou "Up Next" en anglais. Cette dernière regroupe les prochains épisodes des séries télévisées que vous regardez à partir de toute application intégrée à l'application TV, c'est-à-dire essentiellement tout contenu autre que ceux de Netflix.

L'application Apple TV fait comme ses concurrents et privilégie le contenu "Tendances" par rapport à l'agrégation "À suivre", plus utile pour les utilisateurs. La première chose que vous verrez lorsque vous ouvrirez l'application TV sera une ligne dédiée au contenu mis en avant par les employés de la firme de Cupertino.

