Un oiseau vole un AirPod à un journaliste en direct

Si les histoires insolites sont légion avec les AirTags d'Apple, c'est bien plus rare pour les écouteurs du constructeur américain. Pourtant, l'histoire du jour concerne bien les AirPods.



Un journaliste de télévision au Chili était en plein reportage en direct sur la hausse de la criminalité dans la région, quand un oiseau, venu se poser sur son épaule, a volé un de ses AirPods.

Un perroquet fan d'Apple

Apparemment, les oiseaux chiliens sont loin d'être timides et ont une attirance particulière pour les produits Apple, surtout les AirPods. En plein journal télévisé, le journaliste qui évoquait la hausse de l'insécurité dans le secteur n'avait certainement pas en tête de se méfier des oiseaux. Gentiment perché sur son épaule, il a rapidement subtilisé l'écouteur avant de s'envoler.

L'histoire ne dit pas si l'homme a réussi à récupérer son AirPod gauche, mais on peut espérer que le perroquet a vite compris qu'il n'était pas comestible. Si ce n'est pas le cas, il a certainement suivi le psittacidé via l'app Localiser.



Rappelons que les écouteurs d'Apple sont désormais tous sans fil depuis la sortie initial des AirPods classiques en 2016, rejoints par la suite par les AirPods Pro et AirPods Max. Si vous souhaitez une sécurité supplémentaire, il existe des accessoires pour accrocher les AirPods à vos oreilles ou autour de votre cou. D'ailleurs, les AirPods 2 sont actuellement à 99 euros seulement.



Enfin, voici la fameuse vidéo :