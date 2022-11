Le nouveau RTS de ChillyRoom s'appelle Xeno Command

Le studio ChillyRoom qui a déjà sorti une demi-douzaine de jeux mobiles nous propose Xeno Command, un jeu de stratégie en temps réel hors ligne mâtiné d'éléments de type rogue-like. Comme tout bon RTS, vous avez une puissante armée de héros sous la main et votre rôle ici est de défendre la galaxie contre l'invasion extraterrestre. Tout un programme.

Xeno Command est une belle surprise

Bienvenue dans Xeno Command, un jeu de stratégie en temps réel hors ligne mâtiné d'éléments de rogue-like. Dirigez une puissante armée de héros et défendez la galaxie contre l'invasion extraterrestre au cours de rudes batailles.

Vous voulez jouer les sauveurs de l'humanité ? Ça tombe bien, c'est tout ce qu'on vous demande. Derrière ce prétexte à deux sous, se cache un jeu plutôt bien fichu avec une centaine de compétences à maîtriser, 4 factions uniques, plus de 100 ennemis dont des boss et 3 modes de difficulté. Mais surtout, Xeno Command a eu la bonne idée de simplifier le gameplay avec des mécaniques faciles à appréhender et l'absence de connexion Internet requise. Que du bonheur.



Chaque héros dispose de ses propres compétences, structures et unités. Plus vous vaincrez d'ennemis, plus vous obtiendrez de ressources pour constituer votre armée et bâtir vos structures. Élaborez des stratégies et tirez le meilleur de vos technologies et de votre arsenal pour remporter les batailles. Mais attention, chaque partie est unique et vous ne pourrez pas vous appuyer sur votre mémoire pour arriver à bout de certains niveaux. Seul le travail paye.



Côté graphismes, cela ne casse pas trois pattes à canard mais les effets sont de qualité, tout comme le character design.



Regardez le trailer vidéo :

Caractéristiques du jeu :

Jeu hors ligne - Pas besoin de connexion internet pour jouer ;

Une prise en main facile - Pas besoin de diviser les troupes, et mécaniques faciles à appréhender grâce à des commandes bien pensées ;

Des éléments de rogue-like - Des champs de bataille qui changent sans cesse avec des cartes, batailles et missions générées aléatoirement ;

4 factions uniques - Un héros, un arsenal, des compétences, des constructions et des unités différentes pour chaque faction ;

Plus de 100 technologies aléatoires - Choisissez 1 récompense technologique aléatoire parmi 3, avec des compétences et bonus spéciaux. Chacune de vos décisions peut impacter votre destin ;

Exploration de la galaxie - De nombreuses planètes aux styles et paysages divers et variés tels que des terres arides, volcaniques, industrielles et à distorsion temporelle ;

Unités de combat - Robots, fantassins, forces aériennes, tours laser et dépôts de ravitaillement. Dirigez une armée composée de divers types de soldats pour attaquer et conquérir vos ennemis ;

Des constructions défensives - Des dizaines de bâtiments défensifs à débloquer pour protéger entièrement votre base ;

Des ennemis redoutables - Plus de 100 types d'extraterrestres et de boss viendront pimenter vos batailles ;

Des niveaux difficiles - Que vous préfériez le mode normal, difficile ou dément, la tactique sera la clé de la victoire.

Si vous aimez les RTS, la science-fiction, les robots et les mechas, alors foncez sur Xeno Command sur l'App Store pour iOS ou sur le Play Store pour Android.



Sachez enfin que si le jeu est gratuit, il faudra payer 5,99 euros pour débloquer tout le contenu.

Télécharger le jeu gratuit Xeno Command