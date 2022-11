Apple publie tvOS 16.1.1 pour le problème de stockage de l'Apple TV 4K 2022

Apple a publié aujourd'hui une mise à jour tvOS 16.1.1, qui est disponible pour l'Apple TV 4K de troisième génération. Apple indique que cette mise à jour corrige un problème qui pouvait empêcher l'Apple TV d'installer des applications. C'est justement ce que nous avions remonté en début de semaine avec une limitation étrange à 64 Go pour les box ayant pourtant 128 Go de SSD.

Un bug rapidement corrigé par Apple

L'Apple TV 4K de troisième génération est sortie début novembre, et cette mise à jour n'est disponible que pour ce modèle précis. Apple explique qu'elle a corrigé un souci avec l'installation des applications, mais il est surtout question d'éviter le bridage de la capacité des Apple TV 4K de 128 Go. Ces appareils ne pouvaient pas installer d'application quand l'espace de stockage dépassait les 64 Go.

Comment installer la mise à jour sur Apple TV

La mise à jour tvOS 16.1.1 peut être téléchargée par WiFi via l'application Paramètres de l'Apple TV, en allant dans Système -> Mise à jour logicielle. Les propriétaires d'Apple TV qui ont activé les mises à jour logicielles automatiques seront automatiquement mis à niveau vers tvOS 16.1.1 dans les prochains jours.



Qui avait été limité par ce bug parmi vous ? Jouez-vous sur Apple TV ?