Bug : l'Apple TV 4K 2022 en version 128 Go limite le stockage à 64 Go

Si vous souhaitez acquérir l'un des nouveaux décodeurs Apple TV 4K de troisième génération, il est assez facile de se laisser tenter par le modèle de 128 Go qui ne coûte que 20 euros de plus et qui offre le double de stockage, mais surtout un port Ethernet et le support du réseau Thread. Mais attention, tvOS 16.1 ne reconnaît pas la pleine capacité de la nouvelle box...

Un bug dans tvOS 16

En effet, même si vous payez un peu plus pour avoir l'espace de stockage supplémentaire, vous ne pouvez pas (encore) l'utiliser. Comme l'a remarqué FlatpanelsHD dans son test, un bug dans le système d'exploitation empêche l'installation de nouvelles applications lorsque le stockage utilisé dépasse 64 Go.

Si vous avez un modèle de 128 Go, vous pouvez le remplir d'apps et de jeux jusqu'à atteindre les 64 Go, après quoi vous obtiendrez l'erreur suivante :

L'app ne peut pas être installée car il n'y a pas assez d'espace. Supprimez une ou plusieurs applications ou gérez votre stockage dans les paramètres.



Le site indique que ce bug n'a pas été corrigé dans la dernière bêta de tvOS 16.2. Notre Apple TV 4K de 128 Go présente en tout cas le même souci. Après avoir installé quelques jeux via Apple Arcade, nous avons été bloqué par la popup "Impossible d'installer l'application".



Il existe une solution de contournement si vous êtes vraiment dans le pétrin. Vous pouvez mettre en file d'attente plusieurs téléchargements, tant que vous êtes au départ en dessous de 64 Go. Vous arriverez alors bien au-dessus de la fausse limite.



Bien que les utilisateurs d'Apple TV n'ont que rarement besoin d'autant de stockage, c'est un bug majeur. Espérons qu'Apple le corrige rapidement avec la version finale de tvOS 16.2.



La nouvelle Apple TV 4K 2022 commence à 169 euros.