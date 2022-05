L'Apple Watch et les bracelets Pride 2022 bientôt de sortie

L'arrivée de la gamme Pride 2022 de l'Apple Watch est imminente. Pour cette année, Apple pourrait mettre en vente les classiques bracelets en plus de proposer des cadrans mais aurait également une petite surprise, une Apple Watch Pride.

Chaque année, depuis plus de cinq ans, Apple met en vente sa gamme Pride qui fait référence à la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie qui s'est déroulée il y a quelques jours (17 mai).



Au niveau des couleurs, on retrouve cette teinte multicolore qui fait référence au drapeau LGBTQ+. Si de base les nouveautés se concentrent sur les cadrans et les bracelets de l'Apple Watch, Mark Gurman évoque une édition 2022 encore plus complète.

En plus des accessoires, il se pourrait qu'une "Apple Watch Pride" soit de la partie. Pas d'info sur le design en revanche. Par la suite, il ajoute que les Apple Store sont en ce moment même en train de recevoir les stocks de bracelets et qu'une commercialisation en fin de semaine semble plausible.



Si cette collection vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à patienter. Pour rappel, la gamme 2021 proposait deux bracelets différents, l'un sur fond blanc avec de légers traits colorés et l'autre bien plus coloré (photo ci-dessus).