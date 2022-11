Abarth 500e : la Fiat sportive passe à l'électrique !

L'électrique prend de plus en plus de place chez les constructeurs automobiles et ce n'est pas la dernière annonce de Fiat qui viendra le contredire. Après le lancement de la Fiat 500 électrique en 2020, c'est au tour de la gamme Abarth (sportive) de passer de l'autre côté. Une vitesse sympathique, des options complètes, mais une sonorité qui perd tout son charme.

Fiat 500e Abarth : toute la gamme passe à l'électrique

Presque trois ans après la présentation de la petite citadine en version électrique, Fiat passe la vitesse supérieure en annonçant la Fiat 500e Abarth. Comme son nom l'indique, c'est ni plus ni moins que le modèle sportif de la Fiat, mais en version électrique et silencieuse (ou presque).



Au-delà de son design sportif et de l'inscription Abarth sur toutes les faces, la 500e Abarth dispose de nombreuses aides à la conduite. Détection des panneaux, frein d'urgence automatique, analyse en temps réel de la route avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, affichage angle mort, feux de croisement automatiques, régulateur de vitesse intelligent…



Pour ce qui est de la puissance, on est sur un moteur électrique de 154 chevaux pour 235 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est abattu en 7 secondes, ce qui est loin d'une Tesla, mais Fiat confirme que ce modèle est plus rapide à l'accélération qu'une Abarth thermique, notamment sur les reprises. L'auto est plus rapide qu’une Abarth 695 sur le 20 à 40 km/h, le 40 à 60 km/h et le 60 à 100 km/h.

La recharge rapide à 85 kW est de la partie, ce qui devrait permettre aux clients de passer de 0 à 80 % de charge en à peine 40 minutes. Attention, ce type de chargeur n'est pas encore bien déployé sur notre territoire. La marque n'a pas communiqué sur l'autonomie du véhicule, ce qui n'est pas forcément bon signe. Le freinage régénératif est également inclus et permettra de grappiller quelques kilomètres supplémentaires.

Au niveau de l'intérieur, on retrouve du cuir "haute qualité" et de l'alcantara un peu partout. Écran "classique" de 7 pouces derrière le volant et "tablette tactile" de 10.25 pouces au centre pour gérer les menus.

Prix et date de sortie

La date de sortie n'a pas été donnée, mais la "500e" devrait être commercialisée l'année prochaine, en 2023. Idem pour le prix qui reste secret et qui devrait à coup sûr taper assez haut. Pour rappel, une Fiat 500 électrique bien équipée coûte en moyenne 36 000 €. Possible que la 500e Abarth coûte plus de 45 000 €.