La Hyundai Ioniq 5 N électrique a tout d'une sportive thermique !

Un peu plus d'un an après avoir dévoilé la "Ioniq 5", une berline compacte familiale 100% électrique, Hyundai revient avec la version ultime, la "N".



Une lettre de plus qui fait toute la différence avec un plaisir de conduire jamais vu sur un VE. Aucun chiffre fou mais une recette magique. Explications !

Une sportive électrique, une vraie !

La Hyundai Ioniq 5 était déjà l'une des meilleures VE du marché. Elle est originale, pratique, confortable et, avec 320 chevaux, elle est plutôt rapide. Malgré tout, elle restait loin des Tesla en termes de performances.

La réponse s'appelle "Hyundai Ioniq 5 N". Cette lettre supplémentaire signifie deux fois plus de puissance, 609 pour être exact (voire 650 en mode booster), ainsi que d'innombrables améliorations de la suspension et du châssis qui en font une voiture absolument incroyable. Le double moteur électrique permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, ce qui est au niveau d'une Model 3 Performances ou d'une Taycan Turbo, vendue le double. Mais ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les améliorations logicielles imaginées par les ingénieurs coréens. La 5 N, qui reprend la partie technique de la Kia EV6 GT, propose les modes de conduite les plus poussés et personnalisables de la planète, ainsi qu'une sélection de faux bruits de moteur et même une fausse boîte de vitesses que vous pouvez changer. Oui, vous pouvez avoir la reproduction du 4 cylindres de la Golf GTi (ou Audi S3) grâce à des haut-parleurs intérieurs et extérieurs parfaitement calibrés, ainsi qu'une simulation des passages de rapports (fictifs) criants de vérité. Si vous ne dites rien à vos passagers, ils ne seront même pas qu'il s'agit d'un véhicule électrique. Pour l'avoir essayé quelques instants, c'est un coup de maître. Il y aura assurément un avant et un après Huyndai Ioniq 5N, bien qu'une voiture plus légère, et donc plus petite, apportera un agrément encore supérieur.

Si vous êtes déjà convaincu, commencez à économiser pour avoir les 78 000 € demandés. C'est la plus chère des Hyundai, certes, mais c'est de loin la plus enivrante ! La Ioniq 5 N arrivera chez les concessionnaires en mars. On espère qu'Apple proposera une Apple Car aussi fun !



Regardez quelques vidéos de personnes qui l'ont testée et jetez un oeil au site officiel qui est vraiment bien fait (appuyez sur la barre d'espace une fois en bas de la page) :