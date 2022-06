Officiel : la Hyundai Ioniq 6 est une superbe voiture 100% électrique

Un an après avoir dévoilé la "Ioniq 5", un SUV familial 100% électrique qui inaugurait une plate-forme technique baptisée E-GMP, Hyundai revient avec une berline au style sportif qui ne passera pas inaperçu.



Durant des semaines, Hyundai a joué avec les nerfs de ses clients avec un teasing autour de sa Ioniq 6. Ce matin, le constructeur coréen a enfin présenté la Ioniq 6 qui vient concurrencer la Tesla Model 3 et la future VW ID Aero.

Une belle berline

Pour venir marcher sur les platebandes de Tesla, Hyundai a décidé de ne pas proposer un nouveau SUV mais une berline dont le dessin séduit au premier regard. Joli, le design profilé de 4,85 mètres de long est surtout là pour réduire la trainée aérodynamique à un remarquable 0,21 Cx.



Vue de côté ou de l'arrière, la Ioniq 6 semble s'inspirer des Porsche Taycan et autre Mercedes CLA. À l'avant, on retrouve les codes de la Ioniq 5, mais en plus agressif.



C'est visuellement réussi, bien soutenu par des signatures lumineuses travaillées à la faveur de phares Matrix LED et d'une barre lumineuse à l’avant pour indiquer le niveau de charge lorsque la voiture est branchée, mais aussi à l'arrière avec le bandeau.

Un intérieur futuriste

À l’intérieur, c'est un surtout l'ambiance technologique qui marque les esprits avec des lumières et des écrans un peu partout. Un double écran (deux fois 12 pouces) permet d'afficher les informations essentiels et l'info-divertissement sous les yeux du conducteurs, et un écran de chaque côté permet d'avoir une vision sans angle mort. En option, vous pouvez en effet remplacer les rétroviseurs par des caméras, comme sur la Honda-E ou l'Audi E-Tron. De quoi encore améliorer l'aérodynamisme du véhicule.

Une architecture 800 volts comme Porsche

Si les performances sont pour le moment restées secrètes, en revanche nous savons que la Ioniq 6 repose sur la plateforme E-GMP, comme les Ioniq 5 et Kia EV6. Cela signifie qu'elle s'appuies une architecture 800 volts qui permet une recharge très rapide et des performances de haut vol.



Pour le côté écologique, Hyundai a fait la part belle aux matériaux recyclés, comme des filets de pêche ou encore des bouteilles.

Prix et date de sortie

Reste à patienter pour avoir les prix et les puissances proposés par la Hyundai Ioniq 6. Le constructeur dévoilera tout ça en juillet prochain. Son arrivée serait prévue en concession pour la fin de l'année.