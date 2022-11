Voici les artistes, albums et titres les plus écoutés en 2022 sur Deezer

C'est la tendance chez les services de streaming à chaque fin d'année, les statistiques depuis le 1er janvier sont dévoilées afin de connaître l'artiste qui a généré le plus d'écoute ainsi que les titres qui ont été les plus populaires. Deezer France ouvre le bal avec des classements qui présentent les succès de 2022 !

Carton plein pour le rap français

Nous arrivons bientôt à la fin de l'année et Deezer en a conclu qu'il était temps de présenter aux abonnés le bilan musical de 2022. À travers un article de blog, le service de streaming a publié les musiques qui ont rencontré le plus de succès, mais aussi les artistes qui ont été le plus plébiscités ainsi que les albums qui ont attiré le plus l'attention des abonnés.



Sans surprise, dans ce "Rewind 2022", on retrouve beaucoup d'artistes français, mais essentiellement des musiques qui nous viennent tout droit des États-Unis, ce sont en général les morceaux qui sont le plus mis en avant dans les différentes playlists.

Le TOP 10 des artistes avec le plus d'auditeurs en 2022

The Weeknd Stromae Dadju Coldplay Sia Rihanna Naps Gims Billie Eilish Jul

Le Top 10 des artistes les plus écoutés en 2022

Jul Ninho Orelsan Naps Damso Gazo Lomepal Nekfeu PLK Dadju

Top 10 des titres les plus écoutés en 2022

Tout va bien – Alonzo Suavemente – Soolking Jefe – Ninho Calm Down – Rema Best Life – Naps VVS – Ninho Fade Up – Zeg P Clic clic pan pan – Yanns La Fama – Rosalía abcdefu – Gayle

Top 10 des albums les plus écoutés en 2022

Jefe – Ninho Civilisation – Orelsan Deux frères – PNL KMT – Gazo Destin – Ninho Indépendance – Jul Les étoiles vagabondes : expansion – Nekfeu Extraterrestre – Jul Mélo – Tiakola Nonante-Cinq – Angèle

​​​​​Top 5 des groupes les plus écoutés en 2022

PNL Djadja & Dinaz Imagine Dragons Queen Bigflo & Oli

Top 5 des genres les plus écoutés

Pop Hip Hop Electronic Rock French Music

Top 10 des titres identifiés avec SongCatcher

Calm Down – Rema As It Was – Harry Styles La Fama – Rosalía Clap Your Hands – Kungs Suavemente – Soolking Hold My Hand – Lady Gaga El Incomprendido – Farruko MIDDLE OF THE NIGHT – Elley Duhé Tout savoir – Adé Don’t You Worry – Black Eyed Peas

Top 10 des titres identifiés en chantant ou fredonnant

Clic clic pan pan – Yanns Blue (Da Ba Dee) – Eiffel 65 Libérée, Délivrée – Anaïs Delva Another Love – Tom Odell Someone You Loved – Lewis Capaldi Bohemian Rhapsody – Queen Les lacs du Connemara – Michel Sardou Under The Influence – Chris Brown We Will Rock You – Queen Heat Waves – Glass Animals

Bonne nouvelle pour l'ensemble des abonnés Deezer, un espace dédié regroupant toute leur activité en 2022 sera aussi disponible. Vous pourrez voir d'un coup d'œil les artistes que vous avez le plus appréciés ainsi que les titres qui vous ont le plus marqué cette année. Cette section spéciale devrait être accessible au cœur de l'application et du site Deezer.

